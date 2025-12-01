Un sismo de magnitud 4.2 se registró a las 01.36 horas a 20 kilómetros al 67 km al SO de Sechura, Sechura - Piura. El temblor de hoy, lunes 1 de diciembre, tuvo una profundidad de 7 kilómetros, así informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) vía X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.