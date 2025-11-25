Dua Lipa dará su primer concierto en Perú este martes 25 de noviembre en el Estadio San Marcos, donde miles de fans corearán sus éxitos. No obstante, algunos seguidores no pudieron obtener entradas por canales oficiales. Entre ellos, un joven peruano decidió comprar sus boletos por Internet a través de terceros para asistir al show de la cantante británica. Su experiencia se volvió viral en TikTok, donde relató con detalle todo lo que ocurrió durante la compra de su entrada.

Joven compró entrada para concierto de Dua Lipa por Internet y lo estafan

A través de su cuenta de TikTok @badsadcarlitos, el joven compartió cómo fue estafado apenas un día antes del concierto de Dua Lipa. Contó que, mientras revisaba X (Twitter), encontró la publicación de una usuaria que ofrecía sus dos entradas de Campo B porque, por trabajo, no podría regresar a tiempo a Perú para asistir al show.

Para el fanático, la oferta parecía ideal: ayudaría a la joven a no perder sus boletos y, a la vez, él conseguiría la entrada que necesitaba. Tras contactarla, siguió sus indicaciones y utilizó las plataformas que le pidió para hacer la transferencia.

"Me apareció el twitt de una chica que decía: 'disculpe, se canceló mi viaje y no voy a poder ir al concierto de Dua Lipa'. Estaba vendiendo entradas a campo B por S/190 (...) Le escribo por Twitter y me pide tener este programa Astropay porque ella está en Argentina. Me decía que me registre y el email con el que me encuentra para transferirme la entrada. Los dos estábamos conectados y yo estaba siguiendo los pasos que ella me dice. Me mostró (una foto) que de verdad estaba a punto de transferirme la entrada", comentó.

Sin embargo, minutos después de hacer la transferencia, la usuaria dejó de responder. Para asegurarse de la estafa, pidió a un amigo que la contactara, confirmando que también le ofrecía una entrada. Sorprendentemente, luego la usuaria le pidió más dinero, subiendo el precio de S/180 a S/250.