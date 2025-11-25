Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Perú en alerta: Revelan las 3 ciudades que podrían volverse imposibles de habitar por calor extremo

Fan de Dua Lipa compró su entrada por Internet y terminó estafado: "Me da cólera, nunca confíen"

Un joven fan de Dua Lipa contó que, pese a tomar precauciones al comprar su entrada online, terminó estafado y perdió S/180.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Fan de Dua Lipa compró su entrada por Internet y terminó estafado: "Me da cólera, nunca confíen"
    Peruano compró entrada para concierto de Dua Lipa por Internet pero terminó estafado.
    Fan de Dua Lipa compró su entrada por Internet y terminó estafado: "Me da cólera, nunca confíen"

    Dua Lipa dará su primer concierto en Perú este martes 25 de noviembre en el Estadio San Marcos, donde miles de fans corearán sus éxitos. No obstante, algunos seguidores no pudieron obtener entradas por canales oficiales. Entre ellos, un joven peruano decidió comprar sus boletos por Internet a través de terceros para asistir al show de la cantante británica. Su experiencia se volvió viral en TikTok, donde relató con detalle todo lo que ocurrió durante la compra de su entrada.

    wapa.pe

    LEER MÁS: ¡ALERTA MÁXIMA! Corte masivo de agua del 24 al 29 de noviembre: más de 11 distritos de esta región resultarán afectados

    Joven compró entrada para concierto de Dua Lipa por Internet y lo estafan

    A través de su cuenta de TikTok @badsadcarlitos, el joven compartió cómo fue estafado apenas un día antes del concierto de Dua Lipa. Contó que, mientras revisaba X (Twitter), encontró la publicación de una usuaria que ofrecía sus dos entradas de Campo B porque, por trabajo, no podría regresar a tiempo a Perú para asistir al show.

    Para el fanático, la oferta parecía ideal: ayudaría a la joven a no perder sus boletos y, a la vez, él conseguiría la entrada que necesitaba. Tras contactarla, siguió sus indicaciones y utilizó las plataformas que le pidió para hacer la transferencia.

    "Me apareció el twitt de una chica que decía: 'disculpe, se canceló mi viaje y no voy a poder ir al concierto de Dua Lipa'. Estaba vendiendo entradas a campo B por S/190 (...) Le escribo por Twitter y me pide tener este programa Astropay porque ella está en Argentina. Me decía que me registre y el email con el que me encuentra para transferirme la entrada. Los dos estábamos conectados y yo estaba siguiendo los pasos que ella me dice. Me mostró (una foto) que de verdad estaba a punto de transferirme la entrada", comentó.

    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: ¿Confirman feriado largo este jueves 27 y viernes 28 de noviembre a nivel nacional? Esto señala El Peruano

    Sin embargo, minutos después de hacer la transferencia, la usuaria dejó de responder. Para asegurarse de la estafa, pidió a un amigo que la contactara, confirmando que también le ofrecía una entrada. Sorprendentemente, luego la usuaria le pidió más dinero, subiendo el precio de S/180 a S/250.

    "Me dice: 'ya te lo envié', y yo le digo que no me ha llegado nada y me dejó de contestar. Me sigue paseando. Le dije a mi amigo que hable a esta chica y (cuando lo hace) ella le dice que sí tenía dos entradas para vender y de la nada me escribe y me dice: 'al final te voy a dejar la entrada al precio original de S/250' ahí es donde me di cuenta de que ya perdí la entrada. Lo que más me molesta es que ella me mostró una foto donde me aseguraba que ya tenía mi entrada", señaló.

    wapa.pe
    SOBRE EL AUTOR:
    Fan de Dua Lipa compró su entrada por Internet y terminó estafado: "Me da cólera, nunca confíen"
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Perú en alerta: Revelan las 3 ciudades que podrían volverse imposibles de habitar por calor extremo

    ¡ALERTA MÁXIMA! Corte masivo de agua del 24 al 29 de noviembre: más de 11 distritos de esta región resultarán afectados

    ES OFICIAL | Deudas en Perú prescriben a los 10 años según el Código Civil peruano, pero aún debes hacer un trámite

    Mujer convierte su divorcio en fiesta con orquesta frente al tribunal: “Me liberé de quien más daño me hizo”

    ES OFICIAL | Minedu CONFIRMA el FIN de las clases escolares 2025 para esta fecha: ¿Antes de lo que imaginas?

    Lo más vistos en Ocio

    IA revela las 3 carreras que ya NO vale la pena estudiar en 2026 porque pueden DESAPARECER

    LINK OFICIAL | Elige tu local de votación HOY: cambia AQUÍ tu sede para las Elecciones 2026

    ¿Confirman paro de transportistas para mañana martes 25 de noviembre? Gremios de Lima y Callao se pronuncian

    Yape lanza funcionalidad para reportar números de extorsionadores: así puedes denunciarlos paso a paso

    DNI electrónico gratis este 26, 27 y 28 de noviembre: verifica si tu municipalidad ofrece este beneficio

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Perulandia

    PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

    PRECIO

    S/ 37.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;