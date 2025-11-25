Wapa.pe
ALERTA SANITARIA | Investigación revela altos niveles de bacterias resistentes en hospitales y en casas peruanas

Revelan hallazgos preocupantes en hospitales, centros geriátricos y animales de consumo, y explican por qué el mal uso de antibióticos podría adelantar graves proyecciones globales.

    La OMS promueve la concientización sobre el abuso de antibióticos.
    Mientras el mundo conmemora la Semana Mundial de Concientización sobre el Uso de los Antibióticos (18 al 24 de noviembre), un grupo de especialistas peruanos analiza cómo este fenómeno avanza con rapidez en el país. Desde la Facultad de Medicina Humana de la UDEP, los investigadores han convertido este campo en una prioridad, con el objetivo de comprender mejor la realidad epidemiológica nacional y los mecanismos que permiten a las bacterias hacerse resistentes a los tratamientos tradicionales.

    El doctor Edgar Gonzales, docente-investigador, recordó una preocupante advertencia previa a la pandemia: “En 2016 se publicó un informe que proyectaba que para 2050 las muertes por infecciones causadas por bacterias multirresistentes superarían a las provocadas por cáncer. Sin embargo, durante 2020 vivimos una pandemia que derivó en el mal uso y abuso de antibióticos. Esto podría adelantar dicha proyección incluso hasta 2030”.

    El especialista agrega que el Perú enfrenta un riesgo particular por tres factores: la automedicación, la escasa información sobre el uso responsable de antibióticos y las limitadas capacidades de vigilancia microbiológica.

    Hallazgos preocupantes en hospitales, centros geriátricos y animales de consumo

    Los estudios recientes del equipo de la UDEP han revelado un panorama crítico. Detectaron altos niveles de resistencia bacteriana en centros geriátricos, casos de colonización por bacterias multidrogoresistentes en bebés de apenas tres meses y cifras alarmantes en animales destinados al consumo humano, un sector donde las regulaciones aún resultan insuficientes.

    El magíster Arturo Gonzales advierte que estas prácticas están comprometiendo tratamientos claves para el futuro: “Esto compromete la eficacia futura de antibióticos esenciales para el tratamiento de infecciones en personas”.

    En hospitales del país, el escenario tampoco es alentador. Los investigadores han identificado mecanismos de resistencia ampliamente distribuidos que afectan a bacterias, para las cuales existen muy pocas opciones terapéuticas. “La escasa disponibilidad de antimicrobianos de nueva generación en los centros hospitalarios agrava la situación”, insistió Gonzales.

    Por qué se celebra la Semana Mundial del Uso de los Antibióticos

    Esta semana internacional surgió como una estrategia global frente al aumento de organismos capaces de evadir medicamentos esenciales. Cuando bacterias, virus, hongos o parásitos evolucionan debido al uso incorrecto de los antimicrobianos, las infecciones comunes se vuelven difíciles de tratar, elevando la mortalidad y el riesgo de brotes.

    La OMS instauró esta campaña para promover prácticas seguras y responsables. Durante estos días, se difunden mensajes clave para profesionales y ciudadanos: evitar la automedicación, finalizar cada tratamiento y no exigir antibióticos cuando no están indicados. El objetivo es claro: preservar la efectividad de estos fármacos y reforzar el compromiso conjunto entre gobiernos, personal sanitario, industria y sociedad para frenar la resistencia antimicrobiana.

    ALERTA SANITARIA | Investigación revela altos niveles de bacterias resistentes en hospitales y en casas peruanas
