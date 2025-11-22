Sedapal ANUNCIA CORTE MASIVO DE AGUA para este lunes 24 de noviembre: consulta AQUÍ si tu zona será afectada

Wapa.pe
Sedapal aconseja a los usuarios almacenar agua antes del corte para contar con suficiente durante la suspensión del servicio.

    Corte de agua para este lunes 24 de noviembre: conoce qué distritos serán los afectados. | Composición Wapa
    La Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó sobre una suspensión programada del suministro de agua en varias zonas de Lima Metropolitana, debido a trabajos de limpieza y desinfección de sus reservorios.

    Estas labores forman parte de un programa preventivo de mantenimiento diseñado para garantizar la calidad del servicio y proteger la infraestructura del sistema. Las intervenciones incluirán inspecciones técnicas y procedimientos de higienización en los depósitos que abastecen de agua a los distritos afectados.

    Lista de distritos con corte de agua

    Santiago de Surco (Hora: 5 a. m. - 9 p. m.)

    • Urb. Las Laderas
    • Urb. Valle Hermoso Oeste
    • Urb. Casuarinas Sur 1ra etapa
    • Urb. Casuarinas Sur 2da etapa
    • Urb. Casuarinas Sur 3ra etapa

    Villa María del Triunfo (Hora: 8 a. m. - 8 p. m.)

    • Pj. Virgen de Lourdes
    • Sector Quillabamba Comité 54
    • Sector Los Molinos
    • Sector Angamos
    • Sector Chicama
    • Urb. Nueva Esperanza
    • Proloh. Trujillo
    • Jr. Iquitos
    • Jr. Río Seco
    San Miguel ( Hora: 10 a. m. - 10 p. m.)

    • APV. Ramiro Prialé
    • APV. Riva Agüero
    • Asoc. Municipales
    • Urb. Pando 8va etapa
    • Asoc. Riva Agüero
    • Urb. Rigel
    • Av. Venezuela
    • Av. Universitaria
    • Calle Los Tulipanes
    • Av. José Riva Agüero

    San Martín de Porres ( Hora: 12 m - 8 p. m.)

    • A. H. Altos del Nuevo Amanecer
    • A. H. 12 de diciembre
    • A. H. Jazmines de Palao
    • A. H. Kennedy Alto
    • A. H. Nuevo Amanecer
    • A. H. Santa Rosa I
    • A. H. Santa Rosa II - Cerro La Milla
    • A. H. Señor de los Milagros
    • A. H. Vista Alegre A
    • A. H. Vista Alegre B
    • APV J. C. Mariátegui
    • Urb. Valdivieso

    Consejos ante el corte de agua

    • Guardar agua suficiente para cubrir necesidades básicas como consumo, higiene, preparación de alimentos y limpieza del hogar.
    • Usar recipientes limpios con tapa, destinados únicamente al almacenamiento de agua potable.
    • Colocar los recipientes en lugares frescos, alejados de la luz solar directa y fuera del alcance de animales.
    • No llenar los recipientes completamente para evitar derrames y facilitar su transporte.
    • Mantener una reserva adicional para emergencias, como primeros auxilios o limpieza de objetos esenciales.
    • Racionar el agua y priorizar su uso en actividades indispensables durante la suspensión del servicio.
    • Evitar lavar ropa, autos u otras actividades no urgentes que consuman gran cantidad de agua.
    • Desinfectar el agua almacenada si se conservará varios días, utilizando pequeñas dosis de cloro apto para consumo.
    • Mantener tapados sifones, lavaderos y cisternas no utilizadas para prevenir malos olores y plagas.
    Sedapal ANUNCIA CORTE MASIVO DE AGUA para este lunes 24 de noviembre: consulta AQUÍ si tu zona será afectada
