Sedapal ANUNCIA CORTE MASIVO DE AGUA para este lunes 24 de noviembre: consulta AQUÍ si tu zona será afectada

Sedapal ANUNCIA CORTE MASIVO DE AGUA para este lunes 24 de noviembre: consulta AQUÍ si tu zona será afectadaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) informó sobre una suspensión programada del suministro de agua en varias zonas de Lima Metropolitana, debido a trabajos de limpieza y desinfección de sus reservorios.
Estas labores forman parte de un programa preventivo de mantenimiento diseñado para garantizar la calidad del servicio y proteger la infraestructura del sistema. Las intervenciones incluirán inspecciones técnicas y procedimientos de higienización en los depósitos que abastecen de agua a los distritos afectados.
LEER MÁS: SIN ELECTRICIDAD | Confirman corte masivo de luz este 23 de noviembre: consulta AQUÍ si tu zona será afectada
Lista de distritos con corte de agua
Santiago de Surco (Hora: 5 a. m. - 9 p. m.)
- Urb. Las Laderas
- Urb. Valle Hermoso Oeste
- Urb. Casuarinas Sur 1ra etapa
- Urb. Casuarinas Sur 2da etapa
- Urb. Casuarinas Sur 3ra etapa
Villa María del Triunfo (Hora: 8 a. m. - 8 p. m.)
- Pj. Virgen de Lourdes
- Sector Quillabamba Comité 54
- Sector Los Molinos
- Sector Angamos
- Sector Chicama
- Urb. Nueva Esperanza
- Proloh. Trujillo
- Jr. Iquitos
- Jr. Río Seco
TAMBIÉN LEER: Municipalidades entregarán DNI electrónico gratis este 24 y 25 de noviembre: revisa si tu distrito está en la lista
San Miguel ( Hora: 10 a. m. - 10 p. m.)
- APV. Ramiro Prialé
- APV. Riva Agüero
- Asoc. Municipales
- Urb. Pando 8va etapa
- Asoc. Riva Agüero
- Urb. Rigel
- Av. Venezuela
- Av. Universitaria
- Calle Los Tulipanes
- Av. José Riva Agüero
San Martín de Porres ( Hora: 12 m - 8 p. m.)
- A. H. Altos del Nuevo Amanecer
- A. H. 12 de diciembre
- A. H. Jazmines de Palao
- A. H. Kennedy Alto
- A. H. Nuevo Amanecer
- A. H. Santa Rosa I
- A. H. Santa Rosa II - Cerro La Milla
- A. H. Señor de los Milagros
- A. H. Vista Alegre A
- A. H. Vista Alegre B
- APV J. C. Mariátegui
- Urb. Valdivieso
Consejos ante el corte de agua
- Guardar agua suficiente para cubrir necesidades básicas como consumo, higiene, preparación de alimentos y limpieza del hogar.
- Usar recipientes limpios con tapa, destinados únicamente al almacenamiento de agua potable.
- Colocar los recipientes en lugares frescos, alejados de la luz solar directa y fuera del alcance de animales.
- No llenar los recipientes completamente para evitar derrames y facilitar su transporte.
- Mantener una reserva adicional para emergencias, como primeros auxilios o limpieza de objetos esenciales.
- Racionar el agua y priorizar su uso en actividades indispensables durante la suspensión del servicio.
- Evitar lavar ropa, autos u otras actividades no urgentes que consuman gran cantidad de agua.
- Desinfectar el agua almacenada si se conservará varios días, utilizando pequeñas dosis de cloro apto para consumo.
- Mantener tapados sifones, lavaderos y cisternas no utilizadas para prevenir malos olores y plagas.