La tasa especial se fija en 11,57% , un porcentaje menor al de campañas previas del Banco de la Nación . Los clientes de la entidad podrán solicitarla a partir del 17 de noviembre.

Así es el nuevo préstamo de S/99.999 del Banco de la Nación

El Banco de la Nación ha iniciado una nueva campaña de su préstamo Multired de libre disponibilidad con una característica destacada: la reducción de la tasa (TCEA). Antes, sus promociones manejaban una tasa del 11,58%, pero ahora esta ha disminuido. La nueva TCEA, válida por tiempo limitado, podrá ser desde 11,57%.

Esta oferta estará vigente desde el lunes 17 hasta el domingo 30 de noviembre, periodo en el que los clientes del banco —es decir, trabajadores y pensionistas del sector público sujetos a evaluación crediticia y requisitos generales— podrán solicitar el préstamo.

Cabe precisar que la TCEA (Tasa de Costo Efectivo Anual) de 11,57% se obtiene a partir de una TEA (Tasa Efectiva Anual) de 9,99%, aplicada a un Préstamo Multired de S/15 mil con un plazo de 60 meses, cuyo pago mensual sería de S/326,45.

Requisitos para solicitar el préstamo del Banco de la Nación

Si formas parte del Banco de la Nación y deseas acceder al préstamo Multired, primero debes ser trabajador activo o pensionista del sector público “que por motivos de sus ingresos posean cuentas de ahorros” en la entidad.

Además, quienes pertenezcan a este grupo deberán presentar:

Tarjeta Débito BN

DNI original o, en su defecto, el carné de extranjería (original y copia)

Original y copia (o boleta virtual) de la última boleta de pago, con una antigüedad máxima de 4 meses

En el caso de trabajadores CAS ingresados a partir del 10/03/2021, se exige acreditar al menos 13 meses de antigüedad laboral mediante el último contrato original y/o adendas o copias fedateadas. Para quienes ingresaron antes de esa fecha, este requisito no será obligatorio

Tener calificación “Normal, No definida o No reportado” en la central de riesgo de la Superintendencia de Banca y Seguros

No presentar inconvenientes de pago en caso de renovación del préstamo

Los solicitantes que cumplan todos los criterios pueden acudir a cualquier agencia del Banco de la Nación o comunicarse con el Call Center. “No requiere avales ni garantes para trabajadores nombrados y pensionistas. Es un préstamo rápido, seguro y con bajas tasas de interés, que lo hacen una opción muy atractiva en el mercado", señala el BN.

¿Cómo acceder a la tasa más baja?

El banco detalló que la T.C.E.A. de 11,57% se calcula a partir de una T.E.A. de 9,9% para un préstamo Multired de S/15 mil a 60 meses, que genera una cuota mensual de S/326,45.

Esta cuota se determina “considerando el 24/11/2025 como fecha de desembolso, fecha de pago día 16 de cada mes, sin periodo de gracia, sin seguro de cuota protegida, sin endoso de póliza y con seguro de desgravamen tradicional contratado por Pacífico Seguros, prima de 0,12%/para clientes mayores de 84 años aplica prima de 1,33%”.

La tasa promocional no está disponible para préstamos con plazos superiores a 60 meses. Podrán acceder a ella:

Clientes que solicitan un Préstamo Multired por primera vez

por primera vez Clientes que hayan cancelado su préstamo antes del inicio de la campaña, ya sea de manera anticipada o tras el vencimiento de su cronograma

Clientes cuya última cuota haya sido pagada durante la campaña (no aplica si se hizo un pago anticipado parcial dentro del mismo periodo)

Clientes que buscan renovar su préstamo y que no tengan más de 12 cuotas pendientes, según su cronograma actual (tampoco aplica si hubo un pago anticipado parcial durante la campaña)

Para solicitar el préstamo, el cliente puede ingresar al enlace habilitado. Quienes deseen una evaluación crediticia o más detalles pueden comunicarse con Quina, la asistente virtual del Banco de la Nación, vía WhatsApp al 966 216 942. También existe más información en la web oficial del BN: