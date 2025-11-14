ES OFICIAL | Se confirma corte masivo de luz del 15 al 16 de noviembre: estas son las zonas más afectadas

¡Atención! El 15 y 16 de noviembre habrá cortes de luz en varias regiones. Conoce los horarios y las zonas que se verán afectadas.

Se anuncia corte de luz del 15 al 16 de noviembre: ¿Cuáles serán las zonas afectadas? | Composición Wapa

Este sábado 15 y domingo 16 de noviembre se realizarán cortes de luz en diversas zonas del país. La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) informó en sus redes sociales que la interrupción del servicio se debe a trabajos de mantenimiento y mejoras en la red, con el fin de prevenir futuros cortes y fortalecer la infraestructura eléctrica. Revisa si tu área será afectada y toma las precauciones necesarias.

¿En qué regiones será el corte de luz?

Arequipa

Este sábado y domingo se aplicarán cortes de luz en distintas zonas de Arequipa, en el sur del Perú. La institución pide a la población tomar precauciones y comprender la situación. Las áreas que permanecerán sin electricidad temporalmente en la ‘Ciudad Blanca’ son las siguientes:

Áreas afectadas desde las 8:00 a.m. a 10:00 a.m. el 15 de noviembre.

Urbanizaciones del distrito José Luis Bustamante y Rivero: 3 de Octubre, Las Esmeraldas, Santa Mónica, Simón Bolívar, Sol y Luna.

3 de Octubre, Las Esmeraldas, Santa Mónica, Simón Bolívar, Sol y Luna. Urbanizaciones del distrito de Socabaya: 3 de Octubre Zona A.

3 de Octubre Zona A. Circuito: (608) Dolores, subestación 1305, 1686, 1770, 1771, 2507, 2771, 2772, 2778, 2808, 2966, 2967, 3377, 3531, 3784, 3818, 4360, 4628, 5256, 5737, 10034, 10096, 10156.

También habrá corte del servicio eléctrico este sábado desde las 8:00 a.m. hasta las 10:00 a.m. en el Circuito 610 Campiña en estas zonas:

Corte de luz en Arequipa, 15 de noviembre. Foto: SEAL

Áreas: Bartolomé Herrera, La Breña, San Agustín, Tasahuayo. 3 de Octubre, 3 de Octubre Zona A, 4 de Octubre Zona A-B-C, Ampliación San Agustín, Chávez Castillo, Coscollo, El Corredor del Golf, El Eden de Lara, El Ensueño Golf, Jesús Nazareno, La Campiña IV, La Serena, Residencial El Golf, San Martín de Socabaya, Trébol Santa Clara, Villa Golf.

Bartolomé Herrera, La Breña, San Agustín, Tasahuayo. 3 de Octubre, 3 de Octubre Zona A, 4 de Octubre Zona A-B-C, Ampliación San Agustín, Chávez Castillo, Coscollo, El Corredor del Golf, El Eden de Lara, El Ensueño Golf, Jesús Nazareno, La Campiña IV, La Serena, Residencial El Golf, San Martín de Socabaya, Trébol Santa Clara, Villa Golf. Subestación: 1288, 1324, 1470, 1511, 1547, 1555, 1556, 1618, 1730, 1777, 1920, 1947, 2125, 2152, 2513, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2636, 2809, 2810, 2811, 2813, 3111, 3112, 3113, 3143, 3303, 3305, 3425, 3459, 3464, 3740, 3934, 4004, 4215, 4280. 4844, 4890, 5378, 5541, 5646, 5661, 5917, 5917, 5947, 10038, 10168, 10178.

Corte de luz en Arequipa, 15 de noviembre. Foto: SEAL

En Arequipa también se ejecutará el corte el domingo 16 desde las 6:30 a.m. hasta las 15:30 p.m. en la provincia de Caravelí.

Corte de luz en Arequipa, 16 de noviembre. Foto: SEAL

La Libertad

La empresa encargada de la distribución eléctrica en el norte del Perú, Hidrandina, informó que realizará cortes de luz en Trujillo y otros distritos de La Libertad los días 15 y 16 de noviembre.

El sábado, el corte afectará el distrito de Huamachuco/Sánchez Carrión de 8:00 a.m. a 2:00 p.m., en zonas como Reynaldo Solano, Pueblo Nuevo, Los Huamachucos, Av. Trujillo, los caseríos La Colpa, Choquisonguillo, Yamobamba, La Perdiz, La Florida, La Arena, La Ramada y Culicanda.

El domingo, la interrupción será de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en los distritos de Virú, Moche y Salaverry.