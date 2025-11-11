Wapa.pe
Clases escolares serán SUSPENDIDAS a nivel NACIONAL por nuevo FERIADO LARGO de 4 días

Confirman varios días SIN electricidad: anuncian corte MASIVO de luz del 11 al 14 de noviembre en estas zonas

La compañía de electricidad aconseja a los vecinos adoptar medidas de precaución durante la interrupción del servicio eléctrico, la cual tiene como objetivo reforzar la infraestructura y evitar apagones en el futuro.

    ¡Atención, vecinos! La Sociedad Eléctrica del Sur Oeste (Seal) informó a través de sus redes sociales sobre la suspensión del servicio eléctrico que se llevará a cabo desde el martes 11 hasta el viernes 14 de noviembre.

    Esta interrupción afectará a distintas zonas del departamento de Arequipa. En esta nota te explicamos todos los detalles.

    ¿Qué zonas se verán afectadas por el corte de luz?

    De acuerdo con el comunicado publicado en sus redes sociales, Seal realizará cortes de energía en diversas áreas de Paucarpata, provincia de Arequipa, así como en Samuel Pastor, provincia de Camaná. A continuación, las zonas comprendidas:

    • 11 de noviembre (subestación SED 9102): A.H. Ramiro Prialé, A.H. Corazón de Jesús, A.H. Antonieta Zeballos e Prialé y A.H. Túpac Amarú, en el distrito de Samuel Pastor. El corte será de 8:00 a. m. a 1:00 p. m.
    • 12 de noviembre (subestación 3493): Urbanizaciones del distrito de Yura y el pueblo de Yura. De 7:30 a. m. a 2:30 p. m.
    • 13 de noviembre (subestación 8000 hasta la 8745): Urbanizaciones del distrito de Mollendo: 7 de junio, Apiamo, Catarindo, Cercado de Mollendo, El Mirador al Pacífico, La Florida, La Victoria, Las Ambarinas, Las Antenas, Los Tres Portales, Luz y Fuerza, Nueva Generación, Nuevo Perú, Progreso, San Agustín Arvidunsa, Señor del Rímac, Villa Lourdes (1.ª y 2.ª etapa) y Zona Industrial Municipal. El corte se extenderá de 6:00 a. m. a 3:00 p. m.
    • 14 de noviembre: Distritos de Alto Selva Alegre, Mariano Melgar, Miraflores y Cocachacra. Los cortes se realizarán de 7:30 a. m. a 2:30 p. m., y nuevamente de 6:00 a. m. a 3:00 p. m.

    ¿Por qué se ha producido el corte de luz?

    La institución explicó que esta suspensión programada durante cinco días responde a trabajos de mantenimiento urgentes en sus redes eléctricas, así como a la ampliación de la infraestructura en el departamento de Arequipa.

    Además, Seal indicó que esta medida preventiva busca minimizar el riesgo de futuras interrupciones del servicio. Con estas acciones, la empresa fortalece su sistema eléctrico e insta a los vecinos a tomar las precauciones necesarias para reducir el impacto en sus actividades cotidianas.

