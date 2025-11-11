Wapa.pe
ES OFICIAL | Sedapal anuncia MASIVO corte de agua este 12 de noviembre en varios distritos de Lima hasta por 12 horas

¿Habrá paro de transportistas el 14 de noviembre en Lima y Callao? Esto dijeron los transportistas

Ante la fuerte ola de asesinatos y extorsiones en Lima y Callao, distintos gremios de transportistas comunicaron su postura ante la posibilidad de una nueva paralización convocada para este viernes 14 de noviembre.

    Un sector del gremio de transportes anunció su participación. | Composición Wapa
    El gremio de transportistas confirmó que se unirá a la movilización convocada para el viernes 14 de noviembre por jóvenes de la Generación Z, quienes exigen justicia por la muerte de Eduardo Ruiz Sanz, joven fallecido durante las protestas del 15 de octubre. Además, los manifestantes denunciarán los casos de represión policial registrados en las últimas semanas.

    En conversación con La República, Walter Carrera, vocero de la Asociación de Transportistas Nacionales e Internacionales (Asotrani), explicó que su participación busca visibilizar el hartazgo del sector frente al aumento de la inseguridad y la ola de extorsiones.

    “No se ha solucionado nada, la inseguridad sigue fuerte e inestable para nosotros y nuestras familias”, precisó Carrera.

    Transportistas se unirán a la movilización sin paralizar sus labores

    Asotrani aseguró que sus miembros participarán en las manifestaciones del 14 de noviembre, aunque descartaron un paro total de actividades. El gremio respalda las demandas ciudadanas y considera que las estrategias actuales del Gobierno “no están dando resultados” para combatir la criminalidad.

    “La concentración y movilización lo están manejando los chicos. Es una estrategia para evitar una represalia policial. Estaremos detallando más en una próxima conferencia”, señaló Carrera.

    El dirigente enfatizó que su presencia será pacífica y en defensa del derecho a la vida, además de exigir al Ejecutivo la eliminación de leyes que, según denuncian, favorecen al crimen organizado.

    División en el sector transporte

    Pese a este anuncio, no todos los gremios se han sumado a la convocatoria. Martín Ojeda, presidente de la Confederación Internacional del Transporte (CIT), se desmarcó de la protesta y aclaró que no participarán, argumentando que la marcha tiene un trasfondo político.

    “No vamos a participar en paros políticos. Ellos son ilegales”, señaló Ojeda, quien lamentó la situación de violencia que afecta al país, especialmente los asesinatos de conductores víctimas de extorsión.

    Asimismo, reafirmó la política de su organización: “Un muerto, un paro”, indicó, precisando que detendrán sus unidades únicamente si un nuevo ataque se cobra la vida de un transportista.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

