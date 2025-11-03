Sedapal alerta sobre corte de agua en Lima este martes 4 de noviembre e invita a los vecinos a reservar suficiente agua durante la interrupción.

Mañana, martes 4 de noviembre, varios sectores de Lima experimentarán un corte parcial del servicio de agua potable, según informó Sedapal. La interrupción afectará a zonas de San Borja, Independencia, Villa María del Triunfo y Villa El Salvador, dejando sin suministro a numerosos usuarios.

Este corte se debe a trabajos de mantenimiento, limpieza y empalme en reservorios y tuberías esenciales, necesarios para garantizar la calidad y continuidad del servicio. Sedapal precisó a través de sus redes sociales que algunas suspensiones podrían superar las 10 horas, destacando la importancia de estas labores para el correcto funcionamiento de la infraestructura hídrica de la ciudad.

San Borja

De acuerdo con el comunicado de Sedapal, en San Borja se efectuarán dos cortes de agua distintos. El primero, debido a un empalme de tubería, afectará a la Unidad Vecinal San Borja, Unidad Vecinal San Borja Sur y el área delimitada por las avenidas San Borja Sur, San Borja Norte, Aviación y San Luis, a partir del martes 4 de noviembre a las 12:00 p. m.

El segundo corte, destinado a la limpieza del reservorio, se llevará a cabo en el Conjunto Residencial Torres de Limatambo (sector 67) desde las 5:00 a. m. hasta las 9:00 a. m. del mismo día.

Independencia

En Independencia, el corte abarcará dos tramos de la red debido a trabajos de limpieza de reservorios. El primero afectará los sectores 331, 332 y 348, a partir del martes 4 de noviembre a las 12:00 p. m., incluyendo los Asentamientos Humanos Ampliación San Juan de Dios, Santa Cruz, San Juan de Dios, San Juan de Dios Comité 14B, Comité 18, Comité 18 Ampliación y U. Popular El Ermitaño.

El segundo tramo afectará principalmente el sector 332 y dejará sin agua a los Asentamientos Humanos Ampliación San Juan de Dios, Comité 18 Ampliación, Comité 18, San Juan de Dios Comité 14B, U. Popular El Ermitaño y al sector 332.

Villa María del Triunfo

En Villa María del Triunfo, los cortes de agua por trabajos de limpieza del reservorio comenzarán el martes a las 8:00 a. m. y se extenderán hasta el final del día. Las zonas afectadas, según informó Sedapal, incluyen los Asentamientos Humanos Tiro al Blanco, Nuevo Progreso, Los Rosales, Andahuaylas, Indomaérica, Grace Kelly, Por la Unión, Juan Pablo II, Ciudad de Gocen, Puyusca, Tabladal Lurín y 3 de Octubre.

Villa El Salvador

Villa El Salvador también estará incluida en el cronograma de Sedapal para la limpieza de reservorios, con un corte de agua que comenzará el martes 4 de noviembre a las 8:00 a. m. y se prolongará hasta la noche en el sector 329.

La empresa informó que varias zonas se verán afectadas, entre ellas A. H. Virgen de la Candelaria, Las Brisas de Pachacámac, Asoc. Familia Unión Sector Max Uhle, Sector Los Ángeles, A. H. Víctor Chero Ramos y Sector Lomas de Mamacona.

Asimismo, la suspensión se extenderá a otros sectores de Villa El Salvador, incluyendo los sectores 2, 7, 8, 9, Comité 12 Ampliación, Parque Metropolitano y otras áreas dentro del sector 329.

