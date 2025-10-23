El libro "La Promesa" fue presentado en la ciudad de Trujillo

El abogado y periodista José Hernández de Agüero presentó la nueva edición de su libro "La Promesa" en el Auditorio de la Sociedad de Beneficencia de Trujillo (Jr. Independencia 419). En esta noche especial el autor del libro será acompañado de destacadas personalidades como Iván La Riva Begazo y Bernando Alva Pérez.

La obra, aumentada y corregida, ofrece una perspectiva inédita sobre la Reforma Agraria y los bonos de la Deuda Agraria, un tema que sigue siendo de gran relevancia en el país.

"La Promesa" es una compilación de artículos periodísticos en la que el autor rinde homenaje a su padre, un hacendado que, según el libro, inició la reforma agraria de manera progresista. El autor destaca que su obra aborda el tema desde la óptica de los expropiados, una visión que contrasta con la narrativa más común sobre este proceso histórico.

La hacienda de su padre, El Carmelo, ubicada en el valle de Virú, se presenta en el libro como un caso de éxito agrícola, destacando su alta productividad y tecnología de riego. El autor saca a la luz un hecho poco conocido: la entrega de 216 hectáreas a 27 colonos en 1960, un proceso que demuestra la "sensibilidad social" de su padre.

El Autor

Nacido en Lima en 1956, José Hernández de Agüero B. pasó su infancia en la Hacienda El Carmelo. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Piura y Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha tenido una larga carrera en la banca, es periodista y consultor privado, y fue dos veces candidato al Congreso de la República.