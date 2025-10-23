Wapa.pe
BCP revela la condición clave que provocaría el cierre de tu cuenta Yape tras nueva actualización

El libro "La Promesa" fue presentado en la ciudad de Trujillo

El autor José Hernández de Agüero estuvo acompañado de Iván La Riva Begazo y Bernando Alva Pérez. 

    El libro "La Promesa" fue presentado en la ciudad de Trujillo
    La obra, aumentada y corregida, ofrece una perspectiva inédita sobre la Reforma Agraria.
    El libro "La Promesa" fue presentado en la ciudad de Trujillo

    El abogado y periodista José Hernández de Agüero presentó la nueva edición de su libro "La Promesa" en el Auditorio de la Sociedad de Beneficencia de Trujillo (Jr. Independencia 419). En esta noche especial el autor del libro será acompañado de destacadas personalidades como Iván La Riva Begazo y Bernando Alva Pérez.

    La obra, aumentada y corregida, ofrece una perspectiva inédita sobre la Reforma Agraria y los bonos de la Deuda Agraria, un tema que sigue siendo de gran relevancia en el país.

    "La Promesa" es una compilación de artículos periodísticos en la que el autor rinde homenaje a su padre, un hacendado que, según el libro, inició la reforma agraria de manera progresista. El autor destaca que su obra aborda el tema desde la óptica de los expropiados, una visión que contrasta con la narrativa más común sobre este proceso histórico.

    La hacienda de su padre, El Carmelo, ubicada en el valle de Virú, se presenta en el libro como un caso de éxito agrícola, destacando su alta productividad y tecnología de riego. El autor saca a la luz un hecho poco conocido: la entrega de 216 hectáreas a 27 colonos en 1960, un proceso que demuestra la "sensibilidad social" de su padre.

    El Autor

    Nacido en Lima en 1956, José Hernández de Agüero B. pasó su infancia en la Hacienda El Carmelo. Estudió Ciencias de la Comunicación en la Universidad de Piura y Derecho y Ciencias Políticas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ha tenido una larga carrera en la banca, es periodista y consultor privado, y fue dos veces candidato al Congreso de la República.

    Entre 2001 y 2006, se desempeñó como asesor del Despacho Ministerial de la Alta Dirección del Ministerio de la Producción (PRODUCE), donde trabajó en temas de industria, pequeña y mediana empresa, pesca artesanal y productos bandera. Actualmente, se dedica a escribir sus memorias.

    SOBRE EL AUTOR:
    El libro "La Promesa" fue presentado en la ciudad de Trujillo
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

    ;