Magaly Medina advierte a Gustavo Salcedo tras verlo con Maju y acusarla de manipular los audios: "Saco grabación y quedas peor"

El Señor de los Milagros visita a los chalacos tras 22 años: este será su recorrido

Tras 22 años, el Señor de los Milagros regresa al Callao este 26 de octubre. Conoce el recorrido, desvíos y medidas de seguridad.

    El Señor de los Milagros regresa al Callao.
    Este domingo 26 de octubre, la devoción chalaca vivirá un momento histórico: tras más de dos décadas, la imagen del Señor de los Milagros volverá a recorrer las calles del Callao.

    La Municipalidad Provincial ha preparado un amplio operativo de seguridad y tránsito para garantizar que la procesión se desarrolle con orden, fe y sin incidentes.

    “Lo estamos esperando con mucha alegría, con muchas ansias y, sobre todo, con mucha organización para darle la bienvenida que corresponde”, declaró Omar Chávez, vocero de la comuna chalaca.

    Así será el recorrido del Señor de los Milagros en el Callao

    La imagen ingresará al primer puerto alrededor de las 10:00 a.m., a la altura del cruce entre la avenida La Marina e Insurgentes, a bordo del tradicional Nazareno Móvil. Desde allí, continuará su recorrido por la avenida Guardia Chalaca hasta Sáenz Peña, donde se integrará oficialmente con la procesión organizada por la Hermandad del Señor de los Milagros de Lima.

    “Una vez que ingrese a la provincia constitucional del Callao, le vamos a dar la bienvenida correspondiente al Señor de los Milagros y viene en su Nazareno Móvil”, explicó Chávez.

    La misa central está programada para las 2:00 p.m. y contará con la presencia de las imágenes del Señor del Mar, patrono del Callao, y la Virgen del Carmen, reconocida como “alcaldesa perpetua” del puerto. Al finalizar la ceremonia, la imagen continuará su recorrido de homenaje antes de regresar a Lima.

    Seguridad y tránsito durante la procesión

    La Municipalidad del Callao ha dispuesto un sistema especial de videovigilancia para seguir el paso de la procesión en tiempo real.

    “Aproximadamente vamos a tener quince cámaras exclusivamente para todo el recorrido del Señor de los Milagros ese día”, señaló el vocero municipal.

    El despliegue incluirá 1,500 agentes de seguridad, entre serenazgo, Policía Nacional, agentes privados y personal de operaciones especiales. Además, habrá seis ambulancias y apoyo de las cuatro compañías de bomberos del Callao, junto con quince carpas médicas equipadas con personal de salud.

    En materia de tránsito, la municipalidad coordinó con la ATU y el área de Transportes para habilitar rutas alternas: “Los vehículos que salen por La Marina serán desviados por la avenida Colonial, y los que van por Sáenz Peña usarán la avenida Miguel Grau”, detalló Chávez.

    Las restricciones comenzarán desde las primeras horas del domingo, por lo que se recomienda a los conductores planificar sus desplazamientos con anticipación.

    Participación vecinal y espíritu de fe

    El paso del Cristo Moreno contará con la participación de hermandades locales, como las del Señor del Mar, Virgen del Carmen, San Judas Tadeo, Consuelo y Milagros, además de instituciones como Sunat, colegios y comercios del puerto.

    Los vecinos también se preparan para recibir la procesión con alfombras florales, arcos morados y altares decorados en balcones y calles.

    “Ya los vecinos se vienen preparando de manera organizada con alfombras, telones, globos, con mucha alegría, algarabía y respeto”, agregó el representante municipal.

    Este esperado reencuentro entre la fe y el puerto chalaco marca el inicio de una jornada llena de devoción, tradición y esperanza para miles de fieles.

    SOBRE EL AUTOR:
    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

