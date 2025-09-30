Un experto también aclara qué ocurre si un agente te detiene y tu SOAT para motos está vencido.

Por qué el SOAT para motos es más caro que el necesario para autos

Por qué el SOAT para motos es más caro que el necesario para autos

Toda persona que disponga de una moto lineal para trasladarse debe adquirir un Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT), ya que cubre los gastos personales y de las víctimas ante un siniestro, independientemente de quién tuvo la responsabilidad.

En diálogo con Útileinteresante.pe, Eduardo Chávez de Piérola, gerente legal de la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg), reveló que el incumplimiento en este sector es alarmante: de cada 10 motos, solo 3 cuentan con un SOAT vigente, lo que representa un 70% de informalidad.

Por ello, el especialista resolvió las dudas más comunes sobre la importancia de adquirir este seguro.

¿Cómo se activa el SOAT para motos ante un accidente?

“No importa las circunstancias en las que se produjo el accidente de tránsito, la compañía de seguro siempre se va a hacer cargo de las indemnizaciones porque la idea de un seguro obligatorio es que nadie quede desamparado”, explicó Chávez.

A diferencia de un seguro vehicular convencional, el SOAT cubre únicamente las lesiones personales, tanto del conductor como de terceros. Sus coberturas son:

Por muerte: S/21,400 (4 UIT)

S/21,400 (4 UIT) Por incapacidad temporal: hasta S/5,350 (1 UIT)

hasta S/5,350 (1 UIT) Por invalidez permanente: hasta S/21,400 (4 UIT)

hasta S/21,400 (4 UIT) Por gastos de sepelio: hasta S/5,350 (1 UIT)

hasta S/5,350 (1 UIT) Por gastos médicos: hasta S/26,750 (5 UIT)

¿Cuánto cuesta el SOAT para motos?

El precio promedio del SOAT para motos es de aproximadamente S/600. La cifra puede variar según la compañía de seguros, las coberturas y los beneficios incluidos.

¿Por qué el SOAT de motos es más caro que el de autos?

El costo se explica por dos factores: frecuencia y severidad.

“La frecuencia de choques en motos es mucho más grande que en vehículos y la severidad, las consecuencias, son mucho más graves (o incluso pueden causar la muerte)”, señaló el especialista.

¿Conviene tener un seguro vehicular además del SOAT?

El seguro vehicular es complementario al SOAT, ya que cubre tanto daños personales como materiales. Sin embargo, tiene limitaciones: en caso de que el accidente ocurra por una infracción grave al reglamento de tránsito, la cobertura no aplica.

Chávez agregó que contar con ambos seguros ofrece una protección mayor:

“De hecho, la norma del SOAT dice que es un pago a cuenta a la compañía de seguros que emitió la póliza de vehículos. Esa póliza va a tener una cobertura que se llama responsabilidad civil frente a terceros”.

¿Cómo saber si el SOAT de mi moto está vigente?

La vigencia puede verificarse de dos formas:

Mediante la aplicación móvil “Consulta SOAT” , disponible para el público y la Policía Nacional.

, disponible para el público y la Policía Nacional. Enviando un SMS gratuito al 90900, donde recibirás la información en tu celular.

¿Qué pasa si me detienen y mi SOAT no está vigente?

La sanción es severa: una multa equivalente al 12% de la UIT (642 soles). Además, “tu vehículo va a ser remolcado al depósito, después vas a tener que pagar el gasto de la grúa que reportó tu vehículo y el costo del depósito”, advirtió Chávez.