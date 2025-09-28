Wapa.pe
Nieta de Camucha Negrete se despide con desgarrador mensaje y emotiva foto tras su muerte: "Hasta el fin del mundo"

Hacker colectivo toma control de diario El Peruano: "Cada muerto sin justicia es una cuenta pendiente que la historia no va a perdonar"

El grupo hacktivista Deface Perú ataca el portal de El Peruano y lanza una amenaza directa al gobierno de Dina Boluarte: "Esto apenas comienza". ¿Qué consecuencias traerá este mensaje?

    Hackers hacen caer diario El Peruano. | Composición Wapa.
    El portal del diario El Peruano fue hackeado este domingo 28 de septiembre por el grupo de hacktivistas Deface Perú, quienes tomaron el control de la página web y la dejaron en blanco, sin las publicaciones oficiales de las leyes del Estado. Este ataque cibernético es el más reciente en una serie de acciones llevadas a cabo por este colectivo de hackers, quienes previamente habían vulnerado el sistema de la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional del Perú (PNP), exponiendo información confidencial relacionada con la seguridad de la presidenta Dina Boluarte y otros expresidentes como Pedro Castillo y Francisco Sagasti.

    “El pueblo no los olvida”: Deface Perú lanza mensaje contundente

    A través de su canal de Telegram, el grupo emitió un mensaje directo a las autoridades gubernamentales, especialmente en medio de las protestas de la 'Generación Z' contra el Congreso y el Gobierno de Dina Boluarte. En su mensaje, Deface Perú dejó claro su descontento y su compromiso de no callarse ante lo que consideran injusticias: "Nos están viendo. Nos están escuchando. Y no vamos a callar", señalaron. Además, advirtieron que la historia no perdonará a aquellos que "ignoran al pueblo" y que, por cada injusticia, habrá consecuencias.

    Deface Perú se declara fuera del sistema político

    El grupo hacktivista dejó en claro que no representan a ningún partido político ni siguen banderas específicas. "No obedecemos al poder. Somos la sombra de la memoria, la voz que no pueden silenciar", afirmaron, desafiando a las autoridades a cambiar sus actitudes hacia el pueblo. "Esto no ha terminado. Esto apenas comienza", sentenciaron, asegurando que su lucha es por aquellos que ya no pueden hablar y por los que siguen luchando.

    Reacciones ante el ataque cibernético

    El hackeo a El Peruano no solo ha causado conmoción en el ámbito político y mediático, sino que también ha puesto en evidencia la creciente tensión entre el pueblo peruano y las autoridades. Las amenazas de Deface Perú no parecen ser un acto aislado, sino el inicio de una serie de eventos que podrían escalar en el futuro cercano.

    Saraí Pachas

    Periodista especializada en actualidad, tendencias y entretenimiento. Subcoordinadora web de Wapa. Bachiller en Periodismo en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Interesada en temas relacionados con moda, celebridades, estilo de vida, tendencias, coyuntura nacional, etc.

