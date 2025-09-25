Wapa.pe
Histórico distrito de Lima estrenará su primer centro comercial con una mega inversión de S/80 millones

Este centro comercial representará un punto de quiebre en la zona, al combinar comercio, entretenimiento y renovación urbana, en el marco del crecimiento del sector retail en el país.

    Histórico distrito de Lima estrenará su primer centro comercial | Foto: Composición LR/IA.
    El distrito del Rímac, reconocido por su legado histórico y cultural en Lima, está próximo a vivir una transformación urbana inédita con la llegada del Centro Comercial Lomas Plaza, el primero de gran envergadura en la comuna. Este proyecto busca combinar modernidad, comercio y entretenimiento en una zona que hasta ahora carecía de un espacio similar.

    Anunciado en 2024, el mall representa una inversión de S/ 80 millones destinada a modernizar la zona y ofrecer nuevas alternativas de compras y servicios a los limeños. Con el inicio de obras marcado por la colocación de la primera piedra el 12 de noviembre de ese año, el proyecto cuenta con licencia municipal y se ubica estratégicamente cerca del ex Polígono de tiro del Cuartel Hoyos Rubios y de los condominios Altos y Lomas del Rímac.

    Impacto y beneficios para la comunidad

    Más allá de las compras, el desarrollo de Lomas Plaza generará cientos de empleos en sus etapas de construcción y operación, además de mejorar la infraestructura urbana y acompañar el crecimiento residencial del distrito. La inversión privada también promete dinamizar la economía local y elevar la recaudación tributaria gracias a la formalización del comercio.

    Una propuesta integral de servicios

    El nuevo centro comercial ofrecerá mucho más que tiendas: contará con áreas recreativas, servicios financieros, gastronomía, cines y supermercados, junto con dos tiendas ancla y más de 20 locatarios en un espacio de 5,000 m². Su diseño apunta a convertirlo en un punto de encuentro para vecinos del Rímac y de distritos cercanos.

    Aunque su inauguración estaba prevista para finales de 2024, el proyecto sigue avanzando y solo falta definir la nueva fecha de apertura. Una vez en funcionamiento, Lomas Plaza se perfila como un referente comercial y social que marcará un antes y un después en la dinámica del Rímac.

    Histórico distrito de Lima estrenará su primer centro comercial con una mega inversión de S/80 millones
