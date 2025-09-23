Sedapal recomienda almacenar agua con anticipación para cubrir necesidades básicas durante el corte programado este 24 de septiembre en Lima.

Corte de agua en Lima: revisa distritos y zonas afectadas | FOTO: Daniela Alvarado/ Líbero

El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) comunicó mediante sus redes sociales que habrá un corte temporal de agua potable en diversas zonas de Ate, San Juan de Lurigancho, Barranco, Santiago de Surco, San Borja, San Juan de Miraflores y Chorrillos.

La empresa estatal precisó que la interrupción se debe a trabajos de limpieza de reservorios y empalme de tuberías, con el fin de garantizar la calidad y seguridad del servicio para los usuarios.

Distritos afectados:

Ate

Sector 176 - Hora: 8 a. m. - 8 p. m.

Asoc. Viv. El Milagro de Mayo

A. H. Nuevo Amanecer

Asoc. Jesús de Nazareth

A. H. Amauta Zona B

San Juan de Lurigancho

Sector 424

A. H. Unión y Progreso Sector Los Claveles

A. H. Unión y Progreso Sector Laura Bozzo

A. H. Cangallo Ampliación 2

A. H. Unión y Progreso Sector 14 de Febrero

Asoc. Mano de Dios

Asoc. Los Huertos de Canto Grande

Asoc. Mira del Éxito

AF Cerrito Rico

Asoc. Miguel Grau - 8 de Octubre

A. H. Unión y Amistad Sector 28 de Diciembre

A. H. Integ. Virgen de Fátima Sector Cerrito Rico

Asoc. Virgen del Carmen

Hora: 8 a. m. - 9 p.m.

Agru. Reincorporación Nueva Jerusalén

Agru. Incorporados a Nueva Jerusalén II

Agru. Raíces de Jicamarca

Agru. 24 de Enero

A. H. Integ. Virgen de Fátima Sector Ampl. 1 de Mayo

Agru. Las Viñas

A. H. Nuevo Santa Cruz

Agru. Nueva Imagen

Agru. 28 de Julio

A.H. Unión y Amistad 15 de Abril Las Terrazas II

Agru. Virgen del Carmen

Agru. Ricardo Chiroque II

A. H. César Vallejo

Agru. 1ro de Mayo Ampl.

Hora: 8 a. m. - 9 p. m.



Barranco

Sector 74

Urb. La Poblana

Urb. Tejada Alta

Urb. Tejadita

Conjunto Residencial Torres de Barranco

Hora: 12 m - 1 p. m.

Surco

Sector 125

Asoc. Los Huertos de Villa

Asoc. Los Sauces

Asoc. San José

Asoc. Surco Viejo

Villa Mercedes

Cercado

P.J. San Carlos

P.J. Villa Santa Isabel

Hora: 12 m - 1 p. m.

San Borja / Santiago de Surco / San Juan de Miraflores / Chorrillos

Motivo: Reparación de tubería de Diámetro Nominal 1000 mm

Sectores 66, 73, 87, 88, 89, 91, 93, 123, 297, 298, 299, 302, 303

Parcialmente San Borja (sector 88)

Parcialmente Santiago de Surco (sectores 87, 91, 123)

Parcialmente Chorrillos (sectores 298, 299, 302)

Límites: av. El Derby, av. El Polo, av. Raúl Ferrero, límite distrital con La Molina, límite distrital con San Juan de Miraflores, av. Salvador Allende, av. Los Faisanes, av. Alameda Sur y av. Pastor Sevilla.

Fecha/Hora de inicio de la interrupción: 24 de septiembre (11 p.m.)

Fecha/Hora de restablecimiento del servicio: 25 de septiembre (5 a.m.)

La av. Pumacahua, Panam. Sur, av. Huaylas, av. Las Gaviotas, límite con la Base Aérea Las Palmas, av. Los Próceres, av. Caminos del Inca, av. Angamos Este, av. P. Mir, av. Bielovucic Cavalier y av. Panamericana Sur tampoco tendrán corte de agua. A partir desde las 07 p.m. del 24/09/2025 se abastecerá con camiones cisterna a los establecimientos de Salud y compañías de bomberos, indicando la ruta según se indica a continuación: