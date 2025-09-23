Corte de agua el 24 de septiembre por más de 12 horas: Sedapal anuncia distritos y horarios afectados en LimaÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de Lima (Sedapal) comunicó mediante sus redes sociales que habrá un corte temporal de agua potable en diversas zonas de Ate, San Juan de Lurigancho, Barranco, Santiago de Surco, San Borja, San Juan de Miraflores y Chorrillos.
La empresa estatal precisó que la interrupción se debe a trabajos de limpieza de reservorios y empalme de tuberías, con el fin de garantizar la calidad y seguridad del servicio para los usuarios.
Distritos afectados:
Ate
Sector 176 - Hora: 8 a. m. - 8 p. m.
- Asoc. Viv. El Milagro de Mayo
- A. H. Nuevo Amanecer
- Asoc. Jesús de Nazareth
- A. H. Amauta Zona B
San Juan de Lurigancho
Sector 424
- A. H. Unión y Progreso Sector Los Claveles
- A. H. Unión y Progreso Sector Laura Bozzo
- A. H. Cangallo Ampliación 2
- A. H. Unión y Progreso Sector 14 de Febrero
- Asoc. Mano de Dios
- Asoc. Los Huertos de Canto Grande
- Asoc. Mira del Éxito
- AF Cerrito Rico
- Asoc. Miguel Grau - 8 de Octubre
- A. H. Unión y Amistad Sector 28 de Diciembre
- A. H. Integ. Virgen de Fátima Sector Cerrito Rico
- Asoc. Virgen del Carmen
Hora: 8 a. m. - 9 p.m.
- Agru. Reincorporación Nueva Jerusalén
- Agru. Incorporados a Nueva Jerusalén II
- Agru. Raíces de Jicamarca
- Agru. 24 de Enero
- A. H. Integ. Virgen de Fátima Sector Ampl. 1 de Mayo
- Agru. Las Viñas
- A. H. Nuevo Santa Cruz
- Agru. Nueva Imagen
- Agru. 28 de Julio
- A.H. Unión y Amistad 15 de Abril Las Terrazas II
- Agru. Virgen del Carmen
- Agru. Ricardo Chiroque II
- A. H. César Vallejo
- Agru. 1ro de Mayo Ampl.
Hora: 8 a. m. - 9 p. m.
Barranco
Sector 74
- Urb. La Poblana
- Urb. Tejada Alta
- Urb. Tejadita
- Conjunto Residencial Torres de Barranco
Hora: 12 m - 1 p. m.
Surco
Sector 125
- Asoc. Los Huertos de Villa
- Asoc. Los Sauces
- Asoc. San José
- Asoc. Surco Viejo
- Villa Mercedes
- Cercado
- P.J. San Carlos
- P.J. Villa Santa Isabel
Hora: 12 m - 1 p. m.
San Borja / Santiago de Surco / San Juan de Miraflores / Chorrillos
Motivo: Reparación de tubería de Diámetro Nominal 1000 mm
Sectores 66, 73, 87, 88, 89, 91, 93, 123, 297, 298, 299, 302, 303
- Parcialmente San Borja (sector 88)
- Parcialmente Santiago de Surco (sectores 87, 91, 123)
- Parcialmente Chorrillos (sectores 298, 299, 302)
Límites: av. El Derby, av. El Polo, av. Raúl Ferrero, límite distrital con La Molina, límite distrital con San Juan de Miraflores, av. Salvador Allende, av. Los Faisanes, av. Alameda Sur y av. Pastor Sevilla.
- Fecha/Hora de inicio de la interrupción: 24 de septiembre (11 p.m.)
- Fecha/Hora de restablecimiento del servicio: 25 de septiembre (5 a.m.)
La av. Pumacahua, Panam. Sur, av. Huaylas, av. Las Gaviotas, límite con la Base Aérea Las Palmas, av. Los Próceres, av. Caminos del Inca, av. Angamos Este, av. P. Mir, av. Bielovucic Cavalier y av. Panamericana Sur tampoco tendrán corte de agua. A partir desde las 07 p.m. del 24/09/2025 se abastecerá con camiones cisterna a los establecimientos de Salud y compañías de bomberos, indicando la ruta según se indica a continuación:
Ruta 1: sectores 87, 88, 89 y 91
Ruta 2: sectores 93, 123, 302 y 303.
Ruta 3: sectores 66, 73, 297 y 298.
Fecha/Hora de inicio de la interrupción: 24 de septiembre (11 p.m.)
Fecha/Hora de restablecimiento del servicio: 25 de septiembre (5 a.m.)