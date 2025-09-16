Los dos bonos de S/150 establecidos en el Convenio Colectivo Descentralizado 2024-2025 estarían próximos a hacerse efectivos.

Bono 300 es una realidad y se pagará en septiembre para estos trabajadores

Los apoyos económicos destinados a los trabajadores administrativos del Ministerio de Educación (Minedu), producto de la negociación colectiva de 2024, han tenido un avance significativo.

Se trata de un bono de S/300 dirigido a todo el personal administrativo del sector Educación a nivel nacional perteneciente a los regímenes de los decretos legislativos 276 y 728. Según Edward Flores, representante de la Federación Nacional de Reunificación de Trabajadores Administrativos del Sector Educación (Fertase), este beneficio podría entregarse en septiembre mediante una planilla complementaria.

La Resolución de la Secretaría General N°192-2025-Minedu aprobó “autorizar una modificación presupuestaria en el Nivel Funcional Programático en el Presupuesto Institucional del Pliego 010: M. de Educación, para el Año Fiscal 2025, mediante Habilitaciones y Anulaciones Presupuestarias entre Unidades Ejecutoras, hasta por la suma de S/2 millones 852 mil 400″.

Los dos bonos de S/150 para los trabajadores

De acuerdo con lo establecido, esta transferencia se destina a financiar el bono de S/300, equivalente a los dos beneficios pactados entre el Gobierno y los gremios en 2024.

“De acuerdo a las Cláusulas Primera y Segunda del Convenio Colectivo suscrito entre el Minedu con la Federación Nacional de Trabajadores Administrativos del Sector Educación (Fentase), (…) el Minedu se compromete a otorgar de manera excepcional y por única vez, dos bonificaciones extraordinarias por conceptos de apoyo a la labor educativa y soporte alimenticio de S/150 cada una”, señala el documento.

La entrega se realizará “a favor del personal administrativo de las Unidades Ejecutoras de Educación de los Gobiernos Regionales y de Lima Metropolitana, sujetos al régimen del Decreto Legislativo N° 276, Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público y del Decreto Legislativo N° 728, Ley de Fomento del Empleo”.

Asimismo, se precisa que dichas bonificaciones no tienen carácter remunerativo, compensatorio ni pensionable, y están exentas de cargas sociales. Tampoco constituyen base de cálculo para reajustes de otros beneficios económicos como la compensación por tiempo de servicios o asignaciones adicionales, según lo establecido en el Decreto Supremo N° 420-2019-EF y sus normas complementarias.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al bono?

El mismo documento aclara que este beneficio no se aplicará a todos los trabajadores del sector público del Minedu, ya que incluso dentro del personal administrativo se deben cumplir ciertas condiciones.

“Para percibir las bonificaciones extraordinarias, el personal beneficiario debe contar con vínculo laboral en su respectiva entidad al 15 de julio de 2024 y encontrarse registrado en el Aplicativo Informático para el Registro Centralizado de Planillas y de Datos de los Recursos Humanos del Sector Público (AIRHSP) del Ministerio de Economía y Finanzas en el año 2024″, establece la norma.

Además, añade que se deberá “encontrarse registrado en el AIRHSP a la fecha de corte para la entrega de las referidas bonificaciones”. Según Edward Flores, la entrega se realizaría en septiembre.