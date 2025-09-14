Sebastián Rodríguez Matos, El Sensei, y la importancia de los datos en la formación de traders

Con solo 24 años, El Sensei destaca la falta de educación financiera en América Latina, donde más del 60% de los adultos no poseen conocimientos básicos en este ámbito.

Sus estadísticas demuestran que la disciplina y la simplicidad son claves para lograr resultados consistentes en trading, mientras que la impaciencia puede llevar al abandono.

“Lo que realmente me interesa no es lo que gano yo, sino lo que logran mis alumnos”, dice Sebastián Rodríguez Matos, conocido como El Sensei, mientras repasa en su computadora algunos registros de su comunidad. Entre gráficos y reportes, aparece un número que resume años de trabajo: más de 13 millones de dólares retirados del mercado por estudiantes que aplicaron las metodologías aprendidas en sus programas.

La cifra no es un trofeo, sino un indicador. En un sector donde abundan promesas rápidas, los datos verificables se convierten en la mejor manera de dimensionar el impacto real. Y aunque cada historia es distinta, la suma colectiva ofrece un panorama más amplio de lo que significa formar traders en un contexto como el latinoamericano.

Sebastián, con apenas 24 años, ha observado cómo los datos ayudan a entender patrones. “La mayoría de los que llega no tiene bases de educación financiera. Eso explica muchos de los errores iniciales y también la importancia de aprender paso a paso”, comenta. Su experiencia personal lo confirma: comenzó sin referentes claros, cayó en academias fraudulentas y tuvo que aprender a través de la práctica.

Las estadísticas de organismos internacionales reflejan lo mismo que él ha visto en su comunidad. Más del 60% de los adultos en América Latina carecen de conocimientos financieros básicos, y alrededor de la mitad no entiende conceptos como interés compuesto o diversificación. Ese vacío deja espacio a la improvisación y, muchas veces, a la frustración.

En contraste, sus registros internos muestran que quienes siguen un proceso con constancia logran avances concretos. Un estudiante que inicia con disciplina puede mantener resultados consistentes aunque no sean espectaculares. “No se trata de cuánto ganas en una sola operación, sino de cuánto puedes mantenerte en el mercado sin perder la calma”, insiste.

El análisis de sus alumnos también revela una constante: la mayoría de los errores proviene de la impaciencia. La búsqueda de resultados inmediatos suele ser el principal motivo de abandono. Otro factor es la mala gestión del riesgo. Operar sin límites claros lleva a pérdidas rápidas, algo que Sebastián intenta corregir desde el inicio.

La recopilación de datos de sus estudiantes permite identificar algo más: la importancia de la simplicidad. “Quienes se enfocan en dominar una estrategia en lugar de querer abarcar muchas al mismo tiempo suelen obtener mejores resultados”, afirma. Ese patrón, repetido en distintos perfiles, se traduce en un aprendizaje que refuerza su manera de enseñar.

El contexto global también ofrece información valiosa. En Estados Unidos, por ejemplo, la proporción de jóvenes que abre cuentas de inversión ha crecido en los últimos cinco años, y en Latinoamérica ocurre un fenómeno similar. La diferencia está en el acceso a información confiable. Sebastián observa que en la región la ausencia de formación formal obliga a muchos a aprender a partir de la práctica y de comunidades digitales.

Para él, los números tienen valor en la medida en que sirven para mejorar la enseñanza. No son un fin en sí mismos, sino una herramienta para ajustar métodos y entender mejor a los estudiantes. “Los datos muestran que el progreso no depende solo del capital inicial, sino de la disciplina para sostener un proceso”, explica.

En su visión, el análisis estadístico y la experiencia personal no se contradicen, se complementan. Las historias individuales dan sentido a las cifras y las cifras ayudan a ver tendencias que los casos aislados no muestran.