La Teletón 2025 se realizará este 12 y 13 de septiembre con shows, actividades en varias ciudades y canales digitales habilitados para donaciones en beneficio de la Clínica San Juan de Dios.

Teletón 2025: cómo y dónde donar hoy para ayudar a miles de niños de la Clínica San Juan de Dios

La Teletón 2025 llega este 12 y 13 de septiembre con el lema “Unidos es posible”, y un reto solidario enorme: superar los S/ 8 millones para financiar terapias y programas de rehabilitación infantil en la Clínica San Juan de Dios.

Una transmisión multiplataforma

Este año, la jornada se verá en América Televisión, TV Perú y también en plataformas digitales como YouTube y la web oficial de la campaña. Entre los conductores figuran Gisela Valcárcel, Christian Rivero, Adolfo Aguilar y Ethel Pozo, mientras que los invitados internacionales incluyen a Matisse (México) y Axel (Argentina).

La cita arranca el viernes 12 a las 10:00 p. m. y no solo estará en la TV: la Teletón Digital sumará batallas en TikTok, retos con influencers y el trabajo de más de 200 voluntarios.

Cómo y dónde donar

Los peruanos podrán colaborar tanto en línea como de forma presencial:

Yape: al 989 361 677 o escaneando el QR oficial.

al 989 361 677 o escaneando el QR oficial. Web oficial: www.teleton.pe.

www.teleton.pe. PayPal: disponible para Perú y el extranjero en paypal.me/teleton20.

disponible para Perú y el extranjero en paypal.me/teleton20. Izipay: desde cualquier billetera digital o banco, escaneando el QR.

desde cualquier billetera digital o banco, escaneando el QR. Bancos: cuentas habilitadas en BCP, Interbank, BBVA, Scotiabank y Banbif.

cuentas habilitadas en BCP, Interbank, BBVA, Scotiabank y Banbif. Lugares físicos: Plaza Vea, Vivanda, Makro, Mass y Promart a nivel nacional.

Eventos para todos

La solidaridad también se vivirá en las calles con actividades abiertas al público:

Siclotón Teletón: sábado 13 en Larcomar con más de 500 ciclistas.

sábado 13 en Larcomar con más de 500 ciclistas. Partido de las Estrellas: sábado 13, 3:00 p. m., en San Martín de Porres, con futbolistas históricos como “El Puma” Carranza y Waldir Sáenz.

sábado 13, 3:00 p. m., en San Martín de Porres, con futbolistas históricos como “El Puma” Carranza y Waldir Sáenz. Regiones: Cena de Gala en Arequipa, conciertos y ferias en Cusco, Chiclayo, Piura e Iquitos.

Más de 40 años de historia

La Teletón se realiza en Perú desde 1981, inspirada en modelos internacionales. En cuatro décadas, ha permitido construir y mantener centros de rehabilitación, adquirir equipos médicos y brindar miles de atenciones gratuitas a niñas y niños en situación vulnerable.