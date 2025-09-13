Wapa.pe
Corte de agua en Lima sábado 13 de septiembre: Sedapal suspende servicio en este distrito

Teletón 2025: cómo y dónde donar hoy para ayudar a miles de niños de la Clínica San Juan de Dios

La Teletón 2025 se realizará este 12 y 13 de septiembre con shows, actividades en varias ciudades y canales digitales habilitados para donaciones en beneficio de la Clínica San Juan de Dios.

    La Teletón 2025 llega este 12 y 13 de septiembre con el lema “Unidos es posible”, y un reto solidario enorme: superar los S/ 8 millones para financiar terapias y programas de rehabilitación infantil en la Clínica San Juan de Dios.

    Una transmisión multiplataforma

    Este año, la jornada se verá en América Televisión, TV Perú y también en plataformas digitales como YouTube y la web oficial de la campaña. Entre los conductores figuran Gisela Valcárcel, Christian Rivero, Adolfo Aguilar y Ethel Pozo, mientras que los invitados internacionales incluyen a Matisse (México) y Axel (Argentina).

    La cita arranca el viernes 12 a las 10:00 p. m. y no solo estará en la TV: la Teletón Digital sumará batallas en TikTok, retos con influencers y el trabajo de más de 200 voluntarios.

    Cómo y dónde donar

    Los peruanos podrán colaborar tanto en línea como de forma presencial:

    • Yape: al 989 361 677 o escaneando el QR oficial.
    • Web oficial: www.teleton.pe.
    • PayPal: disponible para Perú y el extranjero en paypal.me/teleton20.
    • Izipay: desde cualquier billetera digital o banco, escaneando el QR.
    • Bancos: cuentas habilitadas en BCP, Interbank, BBVA, Scotiabank y Banbif.
    • Lugares físicos: Plaza Vea, Vivanda, Makro, Mass y Promart a nivel nacional.
    Eventos para todos

    La solidaridad también se vivirá en las calles con actividades abiertas al público:

    • Siclotón Teletón: sábado 13 en Larcomar con más de 500 ciclistas.
    • Partido de las Estrellas: sábado 13, 3:00 p. m., en San Martín de Porres, con futbolistas históricos como “El Puma” Carranza y Waldir Sáenz.
    • Regiones: Cena de Gala en Arequipa, conciertos y ferias en Cusco, Chiclayo, Piura e Iquitos.

    Más de 40 años de historia

    La Teletón se realiza en Perú desde 1981, inspirada en modelos internacionales. En cuatro décadas, ha permitido construir y mantener centros de rehabilitación, adquirir equipos médicos y brindar miles de atenciones gratuitas a niñas y niños en situación vulnerable.

    A pesar de los desafíos, el evento sigue siendo una de las campañas solidarias más importantes del país, movilizando a ciudadanos, empresas y medios bajo un mismo mensaje: cada aporte transforma vidas.

    Dara Rojas Paredes

    Redactora en la sección de la revista Wapa. Bachiller en periodismo por la universidad Jaime Bausate y Meza. Apasionada por el contenido digital, la redacción web, redes sociales y locutora de espectáculos.

