Teletón 2025: cómo y dónde donar hoy para ayudar a miles de niños de la Clínica San Juan de Dios
La Teletón 2025 llega este 12 y 13 de septiembre con el lema “Unidos es posible”, y un reto solidario enorme: superar los S/ 8 millones para financiar terapias y programas de rehabilitación infantil en la Clínica San Juan de Dios.
Una transmisión multiplataforma
Este año, la jornada se verá en América Televisión, TV Perú y también en plataformas digitales como YouTube y la web oficial de la campaña. Entre los conductores figuran Gisela Valcárcel, Christian Rivero, Adolfo Aguilar y Ethel Pozo, mientras que los invitados internacionales incluyen a Matisse (México) y Axel (Argentina).
La cita arranca el viernes 12 a las 10:00 p. m. y no solo estará en la TV: la Teletón Digital sumará batallas en TikTok, retos con influencers y el trabajo de más de 200 voluntarios.
Cómo y dónde donar
Los peruanos podrán colaborar tanto en línea como de forma presencial:
- Yape: al 989 361 677 o escaneando el QR oficial.
- Web oficial: www.teleton.pe.
- PayPal: disponible para Perú y el extranjero en paypal.me/teleton20.
- Izipay: desde cualquier billetera digital o banco, escaneando el QR.
- Bancos: cuentas habilitadas en BCP, Interbank, BBVA, Scotiabank y Banbif.
- Lugares físicos: Plaza Vea, Vivanda, Makro, Mass y Promart a nivel nacional.
Eventos para todos
La solidaridad también se vivirá en las calles con actividades abiertas al público:
- Siclotón Teletón: sábado 13 en Larcomar con más de 500 ciclistas.
- Partido de las Estrellas: sábado 13, 3:00 p. m., en San Martín de Porres, con futbolistas históricos como “El Puma” Carranza y Waldir Sáenz.
- Regiones: Cena de Gala en Arequipa, conciertos y ferias en Cusco, Chiclayo, Piura e Iquitos.
Más de 40 años de historia
La Teletón se realiza en Perú desde 1981, inspirada en modelos internacionales. En cuatro décadas, ha permitido construir y mantener centros de rehabilitación, adquirir equipos médicos y brindar miles de atenciones gratuitas a niñas y niños en situación vulnerable.
A pesar de los desafíos, el evento sigue siendo una de las campañas solidarias más importantes del país, movilizando a ciudadanos, empresas y medios bajo un mismo mensaje: cada aporte transforma vidas.