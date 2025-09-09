Wapa.pe
Renueva tu vehículo con el bono de chatarreo: conoce AQUÍ los requisitos y accede a 25 mil dólares

El MTC lanzó el Programa de Chatarreo Vehicular, que ofrece hasta USD 25.000 para renovar taxis y buses, promoviendo un transporte más seguro y ecoamigable.

    El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) lanzó el Programa de Chatarreo Vehicular, una iniciativa que busca modernizar el parque automotor, reducir la contaminación y garantizar mayor seguridad en las vías del país. Gracias a este beneficio, transportistas podrán recibir hasta USD 25.000 para dar de baja sus unidades antiguas y adquirir vehículos nuevos más sostenibles.

    ¿En qué consiste el bono?

    El programa es voluntario y ofrece incentivos económicos según el tipo de vehículo:

    • Hasta USD 5.000 para taxis (categoría M1).
    • Hasta USD 25.000 para buses (categoría M3).

    El monto obtenido podrá destinarse a la compra de unidades modernas que funcionen a gas natural vehicular (GNV), sean eléctricas o híbridas, en línea con la apuesta del Estado por un transporte más seguro y ecoamigable.

    Requisitos principales

    Para postular al bono de chatarreo, se debe cumplir con lo siguiente:

    • Ser propietario de un vehículo habilitado para transporte público.
    • Que la unidad cuente con condiciones mínimas de operación (aprobación de revisión técnica y posibilidad de desplazarse por sus propios medios).
    • En caso de renovación, el beneficiario deberá usar el bono para adquirir un vehículo nuevo que cumpla con estándares de eficiencia y sostenibilidad.

    Los transportistas con autorizaciones próximas a vencer también podrán postular, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

    ¿Quién gestiona el proceso?

    • En Lima y Callao, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) será la encargada de aprobar los expedientes.
    • En provincias, las municipalidades locales gestionarán el proceso en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

    El procedimiento está regulado por la Resolución Directoral N.° 003-2025-MTC/18, que detalla lineamientos, montos y condiciones de acceso al beneficio.

    Un impulso al transporte sostenible

    El MTC subrayó que este programa no solo representa un apoyo económico a transportistas, sino que también busca impulsar la renovación de flotas con unidades modernas que reduzcan la contaminación y mejoren la calidad del transporte público en el Perú.

