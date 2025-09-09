El MTC lanzó el Programa de Chatarreo Vehicular, que ofrece hasta USD 25.000 para renovar taxis y buses, promoviendo un transporte más seguro y ecoamigable.

Renueva tu vehículo con el bono de chatarreo: conoce AQUÍ los requisitos y accede a 25 mil dólares

El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) lanzó el Programa de Chatarreo Vehicular, una iniciativa que busca modernizar el parque automotor, reducir la contaminación y garantizar mayor seguridad en las vías del país. Gracias a este beneficio, transportistas podrán recibir hasta USD 25.000 para dar de baja sus unidades antiguas y adquirir vehículos nuevos más sostenibles.

¿En qué consiste el bono?

El programa es voluntario y ofrece incentivos económicos según el tipo de vehículo:

Hasta USD 5.000 para taxis (categoría M1).

para taxis (categoría M1). Hasta USD 25.000 para buses (categoría M3).

El monto obtenido podrá destinarse a la compra de unidades modernas que funcionen a gas natural vehicular (GNV), sean eléctricas o híbridas, en línea con la apuesta del Estado por un transporte más seguro y ecoamigable.

Requisitos principales

Para postular al bono de chatarreo, se debe cumplir con lo siguiente:

Ser propietario de un vehículo habilitado para transporte público.

Que la unidad cuente con condiciones mínimas de operación (aprobación de revisión técnica y posibilidad de desplazarse por sus propios medios).

En caso de renovación, el beneficiario deberá usar el bono para adquirir un vehículo nuevo que cumpla con estándares de eficiencia y sostenibilidad.

Los transportistas con autorizaciones próximas a vencer también podrán postular, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.

¿Quién gestiona el proceso?

En Lima y Callao , la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) será la encargada de aprobar los expedientes.

, la será la encargada de aprobar los expedientes. En provincias, las municipalidades locales gestionarán el proceso en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

El procedimiento está regulado por la Resolución Directoral N.° 003-2025-MTC/18, que detalla lineamientos, montos y condiciones de acceso al beneficio.

