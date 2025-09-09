Renueva tu vehículo con el bono de chatarreo: conoce AQUÍ los requisitos y accede a 25 mil dólares

Renueva tu vehículo con el bono de chatarreo: conoce AQUÍ los requisitos y accede a 25 mil dólaresÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) lanzó el Programa de Chatarreo Vehicular, una iniciativa que busca modernizar el parque automotor, reducir la contaminación y garantizar mayor seguridad en las vías del país. Gracias a este beneficio, transportistas podrán recibir hasta USD 25.000 para dar de baja sus unidades antiguas y adquirir vehículos nuevos más sostenibles.
¿En qué consiste el bono?
El programa es voluntario y ofrece incentivos económicos según el tipo de vehículo:
- Hasta USD 5.000 para taxis (categoría M1).
- Hasta USD 25.000 para buses (categoría M3).
El monto obtenido podrá destinarse a la compra de unidades modernas que funcionen a gas natural vehicular (GNV), sean eléctricas o híbridas, en línea con la apuesta del Estado por un transporte más seguro y ecoamigable.
Requisitos principales
Para postular al bono de chatarreo, se debe cumplir con lo siguiente:
- Ser propietario de un vehículo habilitado para transporte público.
- Que la unidad cuente con condiciones mínimas de operación (aprobación de revisión técnica y posibilidad de desplazarse por sus propios medios).
- En caso de renovación, el beneficiario deberá usar el bono para adquirir un vehículo nuevo que cumpla con estándares de eficiencia y sostenibilidad.
Los transportistas con autorizaciones próximas a vencer también podrán postular, siempre que cumplan con los requisitos establecidos.
¿Quién gestiona el proceso?
- En Lima y Callao, la Autoridad de Transporte Urbano (ATU) será la encargada de aprobar los expedientes.
- En provincias, las municipalidades locales gestionarán el proceso en coordinación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El procedimiento está regulado por la Resolución Directoral N.° 003-2025-MTC/18, que detalla lineamientos, montos y condiciones de acceso al beneficio.
Un impulso al transporte sostenible
El MTC subrayó que este programa no solo representa un apoyo económico a transportistas, sino que también busca impulsar la renovación de flotas con unidades modernas que reduzcan la contaminación y mejoren la calidad del transporte público en el Perú.