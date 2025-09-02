Temblor en Perú hoy, 2 de setiembre: horario y epicentro del último sismo, según IGP

Un sismo de magnitud 5.0 fue registrado la tarde de este martes en el distrito de Pisco, provincia del mismo nombre, en la región Ica. De acuerdo con información del Instituto Geofísico del Perú (IGP), el movimiento sísmico se produjo a las 2:50 de la tarde. La entidad precisó, además, que el temblor se localizó a 67 kilómetros al oeste de Pisco y tuvo una profundidad de 38 kilómetros.