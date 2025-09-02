¿Se suspenderán las clases el 3 de septiembre? El Peruano aclara dudas tras el último feriado

El Minedu confirmó que este 3 de septiembre habrá clases normales en colegios públicos y privados . Solo en Tacna deberán recuperar horas por el feriado regional del 1 de septiembre.

Tras el feriado regional del 1 de septiembre en Tacna, surgieron especulaciones sobre si las escuelas a nivel nacional suspenderían también sus actividades. Ante la ola de consultas de padres de familia, el Ministerio de Educación (Minedu) salió a aclarar la situación.

Minedu confirma que no habrá suspensión de clases

De acuerdo con el comunicado oficial, este miércoles 3 de septiembre las clases se desarrollarán con normalidad en todas las instituciones educativas del país, tanto públicas como privadas.

“El calendario escolar se mantiene vigente y no habrá interrupciones. Todos los colegios deben cumplir con sus horarios regulares”, precisó el sector educativo, con el fin de evitar confusiones y retrasos en los programas académicos.

¿Qué pasa con las escuelas de Tacna?

El único cambio aplica para los colegios de la región Tacna, donde el pasado lunes se celebró un feriado regional en honor al Centenario de la Reincorporación de Tarata al Perú. En ese caso, el Minedu aclaró que las instituciones deberán recuperar las horas de clase perdidas, de acuerdo con los lineamientos de cada dirección educativa.

“Las jornadas de recuperación deberán ser organizadas de forma flexible, garantizando que los estudiantes completen sus aprendizajes del año escolar”, señaló el comunicado.

La decisión responde a la necesidad de cumplir con las metas pedagógicas del 2025. Con ello, se busca que las escuelas no acumulen feriados no compensados y que los alumnos logren cerrar el año escolar en las fechas previstas.

