¿Se suspenderán las clases el 3 de septiembre? El Peruano aclara dudas tras el último feriado

¿Se suspenderán las clases el 3 de septiembre? El Peruano aclara dudas tras el último feriadoÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Tras el feriado regional del 1 de septiembre en Tacna, surgieron especulaciones sobre si las escuelas a nivel nacional suspenderían también sus actividades. Ante la ola de consultas de padres de familia, el Ministerio de Educación (Minedu) salió a aclarar la situación.
Minedu confirma que no habrá suspensión de clases
De acuerdo con el comunicado oficial, este miércoles 3 de septiembre las clases se desarrollarán con normalidad en todas las instituciones educativas del país, tanto públicas como privadas.
LEE MÁS: Corte de agua en Lima este miércoles 3 de septiembre: tres distritos serán afectados, según Sedapal
“El calendario escolar se mantiene vigente y no habrá interrupciones. Todos los colegios deben cumplir con sus horarios regulares”, precisó el sector educativo, con el fin de evitar confusiones y retrasos en los programas académicos.
¿Qué pasa con las escuelas de Tacna?
El único cambio aplica para los colegios de la región Tacna, donde el pasado lunes se celebró un feriado regional en honor al Centenario de la Reincorporación de Tarata al Perú. En ese caso, el Minedu aclaró que las instituciones deberán recuperar las horas de clase perdidas, de acuerdo con los lineamientos de cada dirección educativa.
“Las jornadas de recuperación deberán ser organizadas de forma flexible, garantizando que los estudiantes completen sus aprendizajes del año escolar”, señaló el comunicado.
La decisión responde a la necesidad de cumplir con las metas pedagógicas del 2025. Con ello, se busca que las escuelas no acumulen feriados no compensados y que los alumnos logren cerrar el año escolar en las fechas previstas.
¿Cuáles son las fechas más importantes de septiembre? Esto señala el Calendario Cívico Escolar
- 1 de septiembre: Semana de la Educación Vial.
- Segunda semana de septiembre: Semana Internacional de los Estudiantes Adultos.
- 7 de septiembre: Día de los Derechos Cívicos de la Mujer.
- 8 de septiembre: Día Internacional de la Alfabetización.
- 8 de septiembre: Aniversario del desembarco de la expedición libertadora de San Martín en Paracas.
- 11 de septiembre: Día Mundial de la Población.
- Segundo domingo de septiembre: Día de la Familia.
- Tercer martes de septiembre: Día Internacional por la Paz.
- 16 de septiembre: Día Internacional para la Protección de la Capa de Ozono.
- 23 de septiembre: Día de la primavera, de la juventud.
- 23 de septiembre: Día de la Aviación Nacional - Jorge Chávez.
- 24 de septiembre: Semana Nacional de los Derechos Humanos
- 24 de septiembre: Día del poeta José Gálvez Barrenechea.
- 25 de septiembre: aniversario de Antonio Raimondi.
- 27 de septiembre: Día Mundial del Turismo.
- 29 de septiembre: Día Mundial de los Mares.