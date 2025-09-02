Atención postulantes: en qué casos tu examen en San Marcos quedará invalidado

San Marcos fijó las fechas del examen de admisión 2026-I y advirtió que el uso de aparatos electrónicos, suplantación de identidad o materiales prohibidos anularán automáticamente la prueba.

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) ya tiene todo listo para su proceso de admisión 2026-I, uno de los más esperados por miles de jóvenes en el país. La prueba se realizará en cuatro fechas: 6, 7, 13 y 14 de septiembre, en las que se distribuirán los diferentes grupos académicos que buscan un lugar en la decana de América.

Reglas estrictas para evitar trampas

La oficina de admisión de la UNMSM difundió el reglamento que regirá este proceso y dejó en claro los escenarios en los que un examen puede ser anulado automáticamente. La medida busca garantizar un concurso transparente y justo para todos los postulantes.

Entre las principales faltas se incluyen:

Ingresar o utilizar dispositivos electrónicos como celulares, audífonos, smartwatches, memorias USB, micrófonos o cámaras.

como celulares, audífonos, smartwatches, memorias USB, micrófonos o cámaras. Participar en un intento de suplantación de identidad , ya sea suplantando a otra persona o siendo suplantado.

, ya sea suplantando a otra persona o siendo suplantado. Llevar documentos falsificados, apuntes, libros o recurrir a cualquier forma de plagio.

Interferir en el desarrollo normal de la jornada con actos que perturben el orden.

Objetos prohibidos en el examen

San Marcos fue enfática: la lista de objetos que no deben llevar los postulantes es amplia. Desde artículos de papelería como lápices, reglas o borradores, hasta dispositivos tecnológicos como celulares, tablets, relojes inteligentes o cámaras. Incluso accesorios personales como aretes, anillos, pulseras, llaveros, bebidas y caramelos están prohibidos.

Cronograma por áreas

El examen de admisión se desarrollará en cuatro jornadas:

Sábado 13 de septiembre: Ciencias Económicas y de la Gestión, Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales.

Ciencias Económicas y de la Gestión, Humanidades, Ciencias Jurídicas y Sociales. Domingo 14 de septiembre: Ciencias Básicas e Ingeniería.

Ciencias Básicas e Ingeniería. Sábado 20 de septiembre: Ciencias de la Salud.

Ciencias de la Salud. Domingo 21 de septiembre: Medicina Humana.

La tradición de la Decana de América