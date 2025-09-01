Invierno en Lima: Senamhi advierte que la variabilidad DEL CLIMA continuará hasta septiembre

Invierno en Lima: Senamhi advierte que la variabilidad DEL CLIMA continuará hasta septiembreÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
La temporada invernal en Lima viene mostrando cambios repentinos entre sol, nubosidad y bajas temperaturas. Según el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), este comportamiento seguirá predominando hasta el inicio de la primavera.
El invierno limeño: sol y frío en la misma semana
La ingeniera Bremilda Sutizal, especialista en meteorología del Senamhi, explicó que este invierno se ha caracterizado por su variabilidad constante. “La característica variable ha sido típica en el actual invierno y lo más probable es que se mantenga así en lo que resta de la estación en la capital”, precisó en diálogo con Andina.
Si bien en los últimos días se alcanzaron temperaturas cercanas a los 22 °C, para los días 29 al 31 de agosto se esperan valores que oscilarán entre 16 y 20 °C, lo que obligará nuevamente a los limeños a sacar abrigos y paraguas.
Zonas de Lima que podrían tener sol en los próximos días
La experta adelantó que la nubosidad será más notoria en los distritos costeros, pero no se descarta la presencia de brillo solar en algunas zonas específicas:
- Lima Norte: Carabayllo, Comas.
- Lima Este: La Molina, Santa Anita.
- Estas áreas podrían registrar sol en las tardes, aunque con ráfagas de viento de hasta 40 km/h.
- Septiembre: la transición hacia la primavera
De acuerdo con el Senamhi, los primeros días de septiembre podrían tener jornadas soleadas, en especial el lunes 1 y martes 2. Sin embargo, el clima volverá a deteriorarse entre el 3 y 6 de septiembre, debido a un anticiclón del Pacífico Sur, que traerá más frío y nubosidad.
A partir del 7 y 8 de septiembre, se espera un repunte del brillo solar, reflejando el inicio de la transición hacia la primavera, que oficialmente comenzará el 22 de septiembre.
El pronóstico hacia finales de septiembre
Sutizal adelantó que, conforme avance el mes, el sol irá ganando terreno. “A fines de septiembre será más frecuente la presencia de brillo solar”, indicó, al recomendar que los ciudadanos sigan las actualizaciones del Senamhi para elegir entre ropa ligera o abrigo antes de salir de casa.