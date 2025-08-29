Global Guest Shift en Limaq Bar: David Ríos y Joel Chirinos presentes en una noche única de coctelería de autor

Hoy viernes 29 de agosto, Limaq Bar se convertirá en el escenario de un evento imperdible: un Global Guest Shift protagonizado por David Ríos, reconocido bartender español, campeón del World Class Global 2013 y figura internacional de la coctelería moderna. Su carrera, caracterizada por la innovación, el estilo y su papel como embajador de marcas de prestigio, lo ha llevado a destacar en los principales escenarios de mixología alrededor del mundo.

En esta ocasión, Ríos compartirá barra con Joel Chirinos, actual campeón nacional del World Class Perú 2025, quien se alista para representar al país en la final global que tendrá lugar en Canadá en las próximas semanas.

El Global Guest Shift en Limaq será una oportunidad excepcional para disfrutar de la fusión entre la experiencia internacional de David Ríos y la creatividad local de Joel Chirinos. Una noche que promete sorprender con cócteles de autor, perfección técnica y el sello distintivo de una barra que continúa innovando en la escena peruana. Reservas al +51 940 022 868.

Sobre Joel Chirinos Durand

Joel Chirinos se ha consolidado como uno de los grandes exponentes de la coctelería en el Perú, con premios tanto nacionales como internacionales, entre ellos el de Mejor Bartender del país en los Premios Summum 2023. Su propuesta se caracteriza por la exploración de insumos locales y la integración de productos amazónicos —como la vainilla pompona o el camu camu— bajo un enfoque sostenible que busca resaltar la biodiversidad peruana en cada creación.