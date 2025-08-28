INEI abre masiva convocatoria laboral: trabajos para estudiantes en todo el Perú de hasta S/ 2.000

Estudiantes de institutos y universidades tendrán la oportunidad de postular hasta inicios de septiembre para acceder a plazas disponibles en distintas provincias y distritos del país.

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) continúa con sus procesos de selección a nivel nacional y en esta ocasión lanzó una convocatoria de 1.600 vacantes para el puesto de Analista de Control de Calidad, dirigida a estudiantes universitarios y técnicos de diversas especialidades. Esta es una alternativa interesante para quienes desean ganar experiencia laboral y recibir una retribución económica en el marco de los próximos operativos censales.

Según las bases de la convocatoria, los estudiantes seleccionados percibirán un pago de S/ 2.000 y un monto adicional de S/ 1.000, dependiendo de la etapa del proceso. La contratación será bajo la modalidad de locación de servicios, lo que otorga flexibilidad a los postulantes que aún continúan con sus estudios.

Vacantes disponibles para estudiantes

La posición ofrecida por el INEI es la de Analista de Control de Calidad, con 1.600 plazas distribuidas en distintas regiones del país. La labor principal será supervisar y asegurar que las actividades estadísticas y censales se desarrollen de manera adecuada.

Los requisitos establecidos para postular son los siguientes:

Ser estudiantes universitarios de 8°, 9° o 10° ciclo en carreras de Ciencias Sociales, Económicas, Estadística, Ingeniería, Informática o afines.

También pueden postular egresados técnicos en estadística, informática, sistemas o administración.

Contar con al menos tres meses de experiencia en labores de supervisión, coordinación o actividades similares en encuestas y censos.

Tener disponibilidad a tiempo completo durante el operativo.

La contratación se formalizará mediante un contrato por locación de servicios, sin vínculo laboral permanente, exclusivamente para labores de control y evaluación de campo.

Beneficios de la convocatoria

Participar en uno de los procesos estadísticos más relevantes del país.

Pago de hasta S/ 2.000 en la primera etapa y un adicional de S/ 1.000 al finalizar las labores.

Certificación otorgada por el INEI, válida para fortalecer el currículum profesional.

Pasos para postular a las 1.600 vacantes

El registro se realiza de forma virtual y sin costo a través de la página oficial del INEI. Los postulantes deben:

Acceder a la plataforma virtual de convocatorias del INEI. Seleccionar la opción Analista de Control de Calidad. Completar el formulario en línea con la información personal y académica. Adjuntar en PDF los documentos requeridos: DNI, constancia de estudios o egreso y certificados de experiencia laboral. Confirmar la postulación y descargar la constancia de inscripción.

Cronograma oficial del proceso INEI 2025

Inscripción virtual: hasta el 29 de agosto de 2025.

Evaluación curricular: 30 y 31 de agosto de 2025.

Resultados preliminares: 1 de septiembre de 2025.

Entrevistas virtuales: del 2 al 4 de septiembre de 2025.

Publicación de resultados finales: 5 de septiembre de 2025.

Inicio de actividades: segunda semana de septiembre de 2025.