Sedapal informa que el martes 26 de agosto se realizará un corte de agua en varios distritos de la capital, como parte de trabajos programados de mantenimiento y limpieza.

Diversos hogares en Lima enfrentarán mañana, martes 26 de agosto, un corte de agua potable programado que afectará a cinco distritos, según informó Sedapal. La interrupción, que en algunos casos se extenderá hasta por 12 horas, responde a trabajos de limpieza, mantenimiento de reservorios y empalmes de tuberías. La medida busca garantizar la calidad y continuidad del servicio en la capital. Ante ello, Sedapal recomendó a los vecinos tomar precauciones y almacenar agua para cubrir sus necesidades básicas.

Distritos y zonas afectadas

De acuerdo con el reporte difundido por Sedapal, los distritos y áreas específicas donde se aplicará la medida son los siguientes:

Comas

A.H. Villa Florida

Las Casuarinas de Collique y Ampliación

A.H. 28 de Julio

Las Lomas Solariados Valientes

A.H. Horacio Zevallos Gómez

A.H. Collique

A.H. Collique 4ta Zona Mz 89 y 100

A.H. Colinas de Collique

A.H. Las Luciérnagas de Collique

A.H. Lomas de San Carlos Mzna M y Q

A.H. Villa Florida 5ta Zona Sector 2

San Juan de Lurigancho

Av. 9 de octubre

Av. Próceres de la Independencia

Av. Tusilagos Este

Av. Flores de Primavera

Av. Los Jardines Oeste

Av. Los Postes Este

Av. Basadre Este

Urb. Santa Patricia

Urb. Los Rosales

Cooperativa Los Flores

Urb. El Salvado

Urb. San Rafael

Urb. San Abel

Urb. San Luis

Urb. Carlos

Sector Alta Floresta

Cooperativa La Huayrona

Urb. San Gabriel

Ate

A.H. Señor de Muruhuay - Esquema Zevallos

Cuadrante: A.H. Horacio Zevallos Grupo J

San Antonio de Huarochirí

Asociación de Vivienda San Juan de Jicamarca

ECNC Manzanas H1, Ñ1, O1, I1, L5, K1, J1, F5, A5, G5, H3, N3, M3, Q3, F3, G3, I3, P3, Q4

San Juan de Miraflores

Urb. San Juan

Cuadrante: Av. Guillermo Billinghurst, Av. César Canevaro, Av. José Antonio Morales, Av. Genaro Numa Llona

Estas zonas permanecerán sin suministro dentro de franjas horarias que oscilan entre las ocho y las doce horas, dependiendo del área y la magnitud de los trabajos. La interrupción iniciará principalmente a las 8:00 a.m. y culminará entre las 5:00 p.m. y 11:50 p.m.

Motivos de la suspensión