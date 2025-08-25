Wapa.pe
Corte de agua en Lima este 26 de agosto: estos distritos serán afectados, según Sedapal

Sedapal informa que el martes 26 de agosto se realizará un corte de agua en varios distritos de la capital, como parte de trabajos programados de mantenimiento y limpieza.

    Sedapal anuncia corte programado de agua en Lima. | Andina/LR | Composición LR
    Diversos hogares en Lima enfrentarán mañana, martes 26 de agosto, un corte de agua potable programado que afectará a cinco distritos, según informó Sedapal. La interrupción, que en algunos casos se extenderá hasta por 12 horas, responde a trabajos de limpieza, mantenimiento de reservorios y empalmes de tuberías. La medida busca garantizar la calidad y continuidad del servicio en la capital. Ante ello, Sedapal recomendó a los vecinos tomar precauciones y almacenar agua para cubrir sus necesidades básicas.

    Distritos y zonas afectadas

    De acuerdo con el reporte difundido por Sedapal, los distritos y áreas específicas donde se aplicará la medida son los siguientes:

    Comas

    • A.H. Villa Florida
    • Las Casuarinas de Collique y Ampliación
    • A.H. 28 de Julio
    • Las Lomas Solariados Valientes
    • A.H. Horacio Zevallos Gómez
    • A.H. Collique
    • A.H. Collique 4ta Zona Mz 89 y 100
    • A.H. Colinas de Collique
    • A.H. Las Luciérnagas de Collique
    • A.H. Lomas de San Carlos Mzna M y Q
    • A.H. Villa Florida 5ta Zona Sector 2

    San Juan de Lurigancho

    • Av. 9 de octubre
    • Av. Próceres de la Independencia
    • Av. Tusilagos Este
    • Av. Flores de Primavera
    • Av. Los Jardines Oeste
    • Av. Los Postes Este
    • Av. Basadre Este
    • Urb. Santa Patricia
    • Urb. Los Rosales
    • Cooperativa Los Flores
    • Urb. El Salvado
    • Urb. San Rafael
    • Urb. San Abel
    • Urb. San Luis
    • Urb. Carlos
    • Sector Alta Floresta
    • Cooperativa La Huayrona
    • Urb. San Gabriel
    Ate

    • A.H. Señor de Muruhuay - Esquema Zevallos
    • Cuadrante: A.H. Horacio Zevallos Grupo J

    San Antonio de Huarochirí

    • Asociación de Vivienda San Juan de Jicamarca
    • ECNC Manzanas H1, Ñ1, O1, I1, L5, K1, J1, F5, A5, G5, H3, N3, M3, Q3, F3, G3, I3, P3, Q4

    San Juan de Miraflores

    • Urb. San Juan
    • Cuadrante: Av. Guillermo Billinghurst, Av. César Canevaro, Av. José Antonio Morales, Av. Genaro Numa Llona

    Estas zonas permanecerán sin suministro dentro de franjas horarias que oscilan entre las ocho y las doce horas, dependiendo del área y la magnitud de los trabajos. La interrupción iniciará principalmente a las 8:00 a.m. y culminará entre las 5:00 p.m. y 11:50 p.m.

    Motivos de la suspensión

    Sedapal informó que el corte de agua se debe principalmente a labores de limpieza de reservorios, mantenimiento preventivo de las redes y empalme de tuberías, trabajos considerados esenciales para resguardar la seguridad sanitaria del servicio. En los distritos de Comas, Ate y San Antonio de Huarochirí, las tareas estarán orientadas a la desinfección de depósitos y retiro de sedimentos. En San Juan de Lurigancho se dará mantenimiento al Reservorio Nº 5 Vicentelo, mientras que en San Juan de Miraflores se realizarán empalmes para integrar nuevas conexiones con la red actual.

