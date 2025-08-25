Corte de agua en Lima este 26 de agosto: estos distritos serán afectados, según SedapalÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Diversos hogares en Lima enfrentarán mañana, martes 26 de agosto, un corte de agua potable programado que afectará a cinco distritos, según informó Sedapal. La interrupción, que en algunos casos se extenderá hasta por 12 horas, responde a trabajos de limpieza, mantenimiento de reservorios y empalmes de tuberías. La medida busca garantizar la calidad y continuidad del servicio en la capital. Ante ello, Sedapal recomendó a los vecinos tomar precauciones y almacenar agua para cubrir sus necesidades básicas.
Distritos y zonas afectadas
De acuerdo con el reporte difundido por Sedapal, los distritos y áreas específicas donde se aplicará la medida son los siguientes:
Comas
- A.H. Villa Florida
- Las Casuarinas de Collique y Ampliación
- A.H. 28 de Julio
- Las Lomas Solariados Valientes
- A.H. Horacio Zevallos Gómez
- A.H. Collique
- A.H. Collique 4ta Zona Mz 89 y 100
- A.H. Colinas de Collique
- A.H. Las Luciérnagas de Collique
- A.H. Lomas de San Carlos Mzna M y Q
- A.H. Villa Florida 5ta Zona Sector 2
San Juan de Lurigancho
- Av. 9 de octubre
- Av. Próceres de la Independencia
- Av. Tusilagos Este
- Av. Flores de Primavera
- Av. Los Jardines Oeste
- Av. Los Postes Este
- Av. Basadre Este
- Urb. Santa Patricia
- Urb. Los Rosales
- Cooperativa Los Flores
- Urb. El Salvado
- Urb. San Rafael
- Urb. San Abel
- Urb. San Luis
- Urb. Carlos
- Sector Alta Floresta
- Cooperativa La Huayrona
- Urb. San Gabriel
Ate
- A.H. Señor de Muruhuay - Esquema Zevallos
- Cuadrante: A.H. Horacio Zevallos Grupo J
San Antonio de Huarochirí
- Asociación de Vivienda San Juan de Jicamarca
- ECNC Manzanas H1, Ñ1, O1, I1, L5, K1, J1, F5, A5, G5, H3, N3, M3, Q3, F3, G3, I3, P3, Q4
San Juan de Miraflores
- Urb. San Juan
- Cuadrante: Av. Guillermo Billinghurst, Av. César Canevaro, Av. José Antonio Morales, Av. Genaro Numa Llona
Estas zonas permanecerán sin suministro dentro de franjas horarias que oscilan entre las ocho y las doce horas, dependiendo del área y la magnitud de los trabajos. La interrupción iniciará principalmente a las 8:00 a.m. y culminará entre las 5:00 p.m. y 11:50 p.m.
Motivos de la suspensión
Sedapal informó que el corte de agua se debe principalmente a labores de limpieza de reservorios, mantenimiento preventivo de las redes y empalme de tuberías, trabajos considerados esenciales para resguardar la seguridad sanitaria del servicio. En los distritos de Comas, Ate y San Antonio de Huarochirí, las tareas estarán orientadas a la desinfección de depósitos y retiro de sedimentos. En San Juan de Lurigancho se dará mantenimiento al Reservorio Nº 5 Vicentelo, mientras que en San Juan de Miraflores se realizarán empalmes para integrar nuevas conexiones con la red actual.