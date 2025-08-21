En la primera sesión ordinaria de la comisión se aprobó un plan de trabajo orientado a garantizar la sostenibilidad del Sistema Privado de Pensiones (SPP) .

El miércoles 20 de agosto, la Comisión de Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera (CEBFIF) del Congreso llevó a cabo su primera sesión ordinaria, en la que no se incluyó en agenda el tema del retiro de fondos de las AFP, pese a que existen al menos 19 proyectos de ley que lo plantean y cuentan con gran respaldo entre los afiliados.

Durante la reunión, varios parlamentarios insistieron en que la propuesta del octavo retiro sea priorizada y debatida, aunque todavía no está claro si se incorporará en la agenda. En esta sesión, sin embargo, se aprobaron dos documentos: el reglamento interno y el plan de trabajo de la comisión.

¿Cuál es la postura de la Comisión de Economía?

Este último revela una postura enfocada en preservar la estabilidad del sistema financiero antes que en promover un nuevo retiro de hasta 4 UIT (S/21.400). El texto señala que la CEBFIF “procurará mantener y/o mejorar el marco legislativo para coadyuvar con la solidez, solvencia y sostenibilidad de los sistemas financieros, de seguros, privados de pensiones, y de cooperativas de ahorro y crédito”.

El presidente de la comisión, Víctor Flores Ruíz, escuchó los pedidos de congresistas como Guido Bellido y José Luna para agendar el retiro AFP, reconociendo que se trata de un tema “urgente” y “necesario”. No obstante, su plan de trabajo muestra una prioridad en resguardar los fondos previsionales y evitar un impacto negativo en las finanzas públicas.

Flores Ruíz ya había manifestado su intención de dirigir una gestión que no incremente el déficit fiscal, y el plan aprobado lo respalda: “Se privilegiará que la dación de leyes cuente con el debido sustento técnico y suficiente, que permita cumplir con una política fiscal responsable, prudente y transparente, a fin de que se generen las condiciones legales necesarias para atraer mayores inversiones, dinamizar la economía, incrementar la recaudación tributaria y favorecer la creación de empleos productivos y de calidad”.

El documento también recalca que la comisión buscará reforzar el marco legislativo que garantice la solidez y sostenibilidad de los sistemas financieros del país, entre ellos el de pensiones privadas, donde millones de peruanos tienen sus ahorros para la jubilación.

¿Por qué no aprobarían el retiro de la AFP 2025?

En ese contexto, aprobar un nuevo retiro de las AFP iría en contra de esa línea de trabajo, algo que las propias administradoras de fondos han advertido reiteradamente. Por ahora, los 19 proyectos de ley que plantean un octavo retiro —que permitiría a los afiliados disponer nuevamente de hasta 4 UIT (S/21,400)— permanecen a la espera de ser debatidos en el Congreso.

Comisión de Economía: Opiniones sobre el retiro AFP

El presidente de la comisión, Víctor Flores Ruíz (Fuerza Popular), expresó su rechazo a la medida: “Esta es mi opinión personal. No estoy de acuerdo con ningún retiro. ¿Por qué? Porque el número de afiliados de la AFP se ha reducido drásticamente. Pero S/70 mil millones han sido retirados, quiere decir que eso no va participar de la jubilación de cuatro o cinco millones peruanos más adelante. Quiere decir que cuando ellos se jubilen van a ser una carga para el Estado” (declaró a Canal N en abril).

Por su parte, el secretario Elvis Vergara (Acción Popular) calificó el retiro como una propuesta populista: “Sacar un retiro adelantado no resuelve nada, lo que hace es poner en mayor vulnerabilidad a la persona que va a sacar su retiro porque a futuro no va a tener ni siquiera lo mínimo que le dan” (opinó en 24 Horas de Panamericana en febrero).