Los fanáticos de Sanrio vivirán una experiencia única con salas temáticas, esculturas gigantes y espacios coloridos, diseñados para interactuar y fotografiarse. Perfecto para todas las edades.

Una cita para todos los amantes de los personajes de Sanrio. Hello Kitty, Pompompurin y más | Foto: Composiciónde Wapa

El universo Kawaii aterriza en la capital. Desde el 15 de agosto, el Jockey Plaza se convertirá en el punto de encuentro para todos los fanáticos de Hello Kitty y sus entrañables amigos de la marca Sanrio gracias a “Hello Kitty and Friends – Experiencia Inmersiva”, un evento que busca despertar ternura, alegría y nostalgia en cada rincón.

Esta propuesta trae a la vida real la fantasía del icónico personaje japonés con salas temáticas, esculturas de gran tamaño y escenarios llenos de color diseñados para que cada visita se convierta en un recuerdo especial.

¿Qué se verá en “Hello Kitty and Friends – Experiencia Inmersiva”?

Los asistentes podrán recorrer distintos espacios creados para interactuar, tomarse fotos y revivir la magia de Sanrio. Desde mobiliario inspirado en el estilo Kawaii hasta rincones que invitan a detenerse y compartir la experiencia en redes sociales, cada detalle ha sido pensado para sorprender tanto a niños como a adultos.

Eso no es todo, Miniso tendrá un espacio exclusivo con merchandising oficial de Hello Kitty & Friends. De esta forma, los visitantes podrán llevarse un recuerdo auténtico y ampliar su colección con productos originales.

