Los fanáticos de Sanrio vivirán una experiencia única con salas temáticas, esculturas gigantes y espacios coloridos, diseñados para interactuar y fotografiarse. Perfecto para todas las edades.

    Una cita para todos los amantes de los personajes de Sanrio. Hello Kitty, Pompompurin y más
    El universo Kawaii aterriza en la capital. Desde el 15 de agosto, el Jockey Plaza se convertirá en el punto de encuentro para todos los fanáticos de Hello Kitty y sus entrañables amigos de la marca Sanrio gracias a “Hello Kitty and Friends – Experiencia Inmersiva”, un evento que busca despertar ternura, alegría y nostalgia en cada rincón.

    Esta propuesta trae a la vida real la fantasía del icónico personaje japonés con salas temáticas, esculturas de gran tamaño y escenarios llenos de color diseñados para que cada visita se convierta en un recuerdo especial.

    <strong> 'Hello Kitty and Friends – Experiencia Inmersiva' es el nuevo envento para los amantes de la firma Sanrio</strong>
    'Hello Kitty and Friends – Experiencia Inmersiva' es el nuevo envento para los amantes de la firma Sanrio

    ¿Qué se verá en “Hello Kitty and Friends – Experiencia Inmersiva”?

    Los asistentes podrán recorrer distintos espacios creados para interactuar, tomarse fotos y revivir la magia de Sanrio. Desde mobiliario inspirado en el estilo Kawaii hasta rincones que invitan a detenerse y compartir la experiencia en redes sociales, cada detalle ha sido pensado para sorprender tanto a niños como a adultos.

    Eso no es todo, Miniso tendrá un espacio exclusivo con merchandising oficial de Hello Kitty & Friends. De esta forma, los visitantes podrán llevarse un recuerdo auténtico y ampliar su colección con productos originales.

    ¿Dónde comprar las entradas para “Hello Kitty and Friends – Experiencia Inmersiva”?+

    El evento estará disponible desde el 15 de agosto hasta el 21 de septiembre. Podrás comprar tus entradas vía Joinnus. El precio va desde los S/40 hasta los s/65 dependiendo la hora y fecha que elijas visitar el evento.

    Hello Kitty en Jockey Plaza: precio de entradas, cómo se ve por dentro y horario de atención
