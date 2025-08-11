La reconocida compañía del sector retail comunicó que dará por terminado un formato que había ganado relevancia en los últimos años. Aquí te contamos de cuál se trata y los motivos que llevaron a esta decisión.

Cencosud le dice adiós para siempre a uno de sus formatos de tiendas con más éxito

El competitivo panorama del comercio minorista ha impulsado a las cadenas de supermercados a reinventar sus estrategias para mantenerse líderes en un mercado en constante transformación. Esto ha llevado a algunas empresas a tomar decisiones radicales, como cerrar formatos que han dejado de ser viables.

Este es el caso de Cencosud, conglomerado chileno dueño de marcas como Wong y Metro en Perú, que anunció el cierre de uno de sus formatos de tienda más exitosos en un mercado clave. La medida se enmarca en un proceso de reestructuración con el que busca ajustar su estructura comercial, responder a las nuevas exigencias del sector y garantizar su sostenibilidad a largo plazo.

La decisión refleja las presiones del mercado y la necesidad de optimizar recursos. Aunque reducirá la presencia de la compañía en ciertos segmentos, también muestra la capacidad de adaptación e innovación que caracteriza al retail actual para seguir siendo competitivo.

¿Qué formato dejará de operar?

Cencosud confirmó el cierre de su cadena de tiendas de conveniencia Spid en Colombia. Según el medio local Portafolio, la empresa concentra ahora sus esfuerzos en fortalecer sus marcas principales: Jumbo, Easy y Metro, y ha decidido retirar a Spid como parte de una evolución de su modelo de negocio en ese país.

La compañía explicó que esta medida busca optimizar su operación y potenciar las marcas con mayor presencia y reconocimiento entre los consumidores colombianos. “Culmina su ciclo como parte de la evolución del modelo operativo de la compañía en el país, orientado a fortalecer la propuesta de valor de Jumbo, Easy y Metro”, indicó a Portafolio.

Lanzado en 2021, Spid fue concebido como un formato urbano y ágil, con locales de entre 100 y 200 m², ubicados estratégicamente en zonas peatonales. Con él, Cencosud buscaba ganar terreno en el canal de conveniencia, dominado por cadenas como D1, Ara y Oxxo, que han crecido rápidamente en varias ciudades colombianas.