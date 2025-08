Lo que parecía ser una jornada marítima más en la costa del Callao terminó convirtiéndose en una historia insólita. El pasado 1 de agosto, alrededor de 50 contenedores provenientes de Asia cayeron al mar desde el buque taiwanés Ever Lunar , mientras este permanecía fondeado esperando su turno para ingresar al puerto.

Varios de esos contenedores fueron arrastrados por el mar hasta Ancón, donde vecinos y pescadores no tardaron en recuperar parte de la mercancía que flotaba o había llegado a la orilla. Según imágenes difundidas por el portal Instarándula, los artículos —en su mayoría productos de belleza— fueron rápidamente revendidos en la vía pública.

“Está con agüita, pero no importa. La gente lo enjuaga y ya lo usa”, comentó una vecina ante cámaras de Canal N, mientras mostraba parte de la mercadería mojada.

A pesar de no contar con autorización sanitaria ni garantía, la demanda no tardó en dispararse debido a los precios bajos. Muchos de los artículos pertenecían a plataformas como Temu, Shein y AliExpress.

Aunque las autoridades aún no han dispuesto una intervención directa, el descontrol sanitario y la informalidad continúan preocupando a especialistas en salud pública y comercio exterior.

El accidente ocurrió cerca de las 10:00 a.m., a 3,90 millas náuticas de la isla San Lorenzo, cuando el buque Ever Lunar esperaba su turno de ingreso al puerto del Callao. De acuerdo con el capitán de navío Amílcar Velásquez, jefe de la Capitanía del Puerto, el incidente no se debió al oleaje, sino a condiciones climáticas adversas y posibles fallos en las amarras.