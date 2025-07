Cuando llega julio, surge la duda: ¿es obligatorio ponerse la escarapela durante Fiestas Patrias en Perú ? Aunque es un distintivo popular para celebrar el 28 y 29 de julio , no figura entre los símbolos patrios reconocidos en la Constitución. Su uso es mayormente cultural y voluntario, aunque algunas municipalidades o colegios la exijan mediante ordenanzas locales.

Con la llegada del mes patrio, muchas empresas decoran sus oficinas y promueven el uso de símbolos nacionales. Sin embargo, ¿pueden obligarte a usar la escarapela en el trabajo? La respuesta oficial es clara: la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral ( Sunafil ) ha aclarado que no existe una obligación legal para que los trabajadores utilicen la escarapela en julio.

Aunque puede ser parte de una dinámica interna o un acto simbólico, las empresas no pueden exigir a sus empleados portar la escarapela ni imponer sanciones por no usarla. Este tipo de exigencias no forma parte de las normas laborales peruanas.