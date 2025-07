¿Cuál es la increíble multa por no izar la bandera nacional por Fiestas Patrias en Perú? Toma tus PRECAUCIONES

Hasta ahora, las normativas publicadas por los distritos mencionados no especifican multas concretas por no cumplir con esta obligación. No obstante, la obligatoriedad de la medida está claramente indicada. Por lo tanto, no se descarta que algunas municipalidades impongan sanciones económicas, como ocurrió en 2024 con la Municipalidad Metropolitana de Lima.