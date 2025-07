Puede que hayas pasado años escribiendo “jajaja”, “jejeje” o incluso “hahaha” sin pensarlo demasiado. Pero la Real Academia Española (RAE) acaba de aclarar cuál es la forma adecuada de representar la risa por escrito en nuestro idioma… y sí, lo has estado haciendo mal según sus normas.

De acuerdo con la RAE , la forma correcta de escribir una carcajada en español es “ja, ja, ja ” , con comas que separen cada elemento y siempre usando la letra “j”, nunca “h”. ¿La razón? Cada “ja” es una interjección con acento propio, y al escribirlas juntas como “jajaja”, en realidad estás diciendo algo más parecido a “jajája”, una pronunciación que no refleja la risa real .

Aunque muchas personas lo hacen por influencia del inglés, la RAE recuerda que en español la “h” no tiene sonido. Por eso, escribir “hahaha” o cualquier variante con “h” simplemente no tiene sentido fonético en nuestra lengua. En cambio, en inglés o francés, sí es válido porque la “h” se pronuncia. Cada idioma tiene su forma particular de reír: los brasileños usan “kkkk”, los franceses “mdr”, los japoneses repiten la letra “w”, y en Tailandia prefieren “5555”.