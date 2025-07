ES OFICIAL | Feriado largo en Perú: del 5 al 7 de julio estos trabajadores tendrán descanso obligatorio

Cabe precisar que esta disposición no es para todos los sectores, sino que está enfocada exclusivamente en los trabajadores del sector Educación que tienen funciones directamente relacionadas con la enseñanza. ¿Cuál es el motivo de esta medida? ¿Quiénes son los beneficiados? A continuación, los detalles.

Este beneficio no corresponde a toda la población trabajadora ni constituye un feriado nacional, sino que es un descanso compensatorio dirigido exclusivamente a quienes realizan tareas pedagógicas. Por lo tanto, se aplica a los siguientes grupos:

Quedan fuera de esta medida quienes ocupan cargos administrativos, técnicos o logísticos, dado que no realizan labores de enseñanza directa.

Cada colegio deberá comunicar de manera clara a su comunidad si el personal docente y auxiliar se acogerá al descanso, y si será necesario reprogramar evaluaciones u otras actividades. Si no corresponde aplicar el descanso, las clases y funciones continuarán con normalidad para los demás colaboradores y alumnos.

En las instituciones donde la medida sí se aplique, no habrá clases el lunes 7 de julio, reanudándose las actividades académicas el martes 8. Hasta el momento, el Minedu no ha informado sobre una eventual jornada de recuperación por este día no laborado.