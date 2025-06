Influencer Valentino confiesa que sintió miedo de mostrar su orientación

"Salir del clóset no siempre es fácil. Pero cuando se hace con orgullo, se convierte en un acto de poder y sobre todo de amor. En mi caso no sentí la necesidad de contarlo porque mi familia se dio cuenta, pues lo que se ve no se pregunta. Pero las cifras señalan que 6 de cada 10 personas oculta su orientación por miedo, y yo era así de pequeño, tenía mucho miedo", comentó Valentino Palacios.