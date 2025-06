El licenciamiento que otorga Sunedu constituye una herramienta clave para garantizar que las universidades cumplan con los estándares mínimos requeridos en el país. Para acceder a esta autorización, las instituciones deben demostrar condiciones como contar con instalaciones adecuadas, programas académicos sólidos, personal docente capacitado y servicios que promuevan el bienestar integral de sus alumnos. Este proceso no solo busca mantener la calidad educativa, sino también proteger a los estudiantes de centros que no alcanzan los niveles mínimos exigidos por ley.

Cabe resaltar que, conforme a la misma resolución, Sunedu determinó que la Universidad Científica del Perú no cumplía con las Condiciones Básicas de Calidad (CBC) necesarias para recibir el licenciamiento institucional. En la etapa de verificación in situ, llevada a cabo por la Dirección de Licenciamiento, la universidad no aprobó 37 de los 43 indicadores evaluados. Aunque presentó un Plan de Adecuación para atender las observaciones, este fue rechazado por no contar con sustento técnico ni respaldo financiero suficiente.