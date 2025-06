Central ya no aparece en el ranking de los mejores restaurantes del mundo: ¿Qué pasó?

El Perú vuelve a brillar con luz propia en la escena gastronómica internacional. En la más reciente edición de The World’s 50 Best Restaurants 2025, el restaurante Maido fue coronado como el mejor restaurante del mundo, un título que llena de orgullo a todo el país. Sin embargo, muchos se preguntan: ¿qué pasó con Central, el icónico restaurante peruano que obtuvo ese mismo honor en 2023?

La respuesta está llena de reconocimiento, excelencia y un lugar reservado para los verdaderos gigantes de la cocina mundial.

¿Por qué el restaurante Central ya no aparece en la lista de los mejores del mundo?

El motivo es tan prestigioso como el premio mismo. Desde el año 2019, los restaurantes que logran ocupar el primer lugar del ranking The World’s 50 Best Restaurants ya no participan en futuras ediciones del listado. En cambio, pasan a integrar el exclusivo salón de honor llamado “The Best of the Best”.

Por eso, aunque Central ya no figure entre los 50 primeros, su ausencia es símbolo de excelencia: ¡ha llegado a lo más alto y ha dejado su huella para siempre!

¿Qué es “The Best of the Best” y quiénes forman parte?

Este selecto grupo reúne a los mejores restaurantes del mundo que han alcanzado el primer puesto del ránking. Hasta hoy, solo 11 restaurantes en el planeta ostentan este reconocimiento, y entre ellos se encuentra Central, liderado por los chefs peruanos Virgilio Martínez y Pía León.

Miembros de "The Best of the Best" incluyen:

El Bulli (España)

The French Laundry (EE. UU.)

The Fat Duck (Inglaterra)

El Celler de Can Roca (España)

Osteria Francescana (Italia)

Eleven Madison Park (EE. UU.)

Mirazur (Francia)

Noma (Dinamarca)

Geranium (Dinamarca)

Central (Perú)

¿Qué significa para Perú tener dos restaurantes en lo más alto?

Es un verdadero motivo de celebración. Con Central en el exclusivo club “The Best of the Best” y Maido liderando el Top 50 en 2025, el Perú se consolida como un referente mundial en gastronomía de clase mundial.

Durante la gala de premiación, grandes figuras como Ferrán Adrià (El Bulli), los hermanos Roca (El Celler de Can Roca), Massimo Bottura (Osteria Francescana) y nuestro propio Virgilio Martínez participaron de un homenaje especial a los chefs que marcan historia.

¿Qué pasará con Maido en el futuro?

Siguiendo la nueva norma del ranking, Maido, que acaba de ser nombrado el mejor restaurante del mundo 2025, se unirá al salón de “The Best of the Best” a partir de 2026. Así, al igual que Central, se retirará del listado principal para formar parte de esta élite gastronómica.

Perú, capital de la alta cocina