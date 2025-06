De acuerdo con la ATU, el SXN opera únicamente de lunes a viernes, entre las 6:00 a.m. y las 8:00 a.m., y está enfocado en atender a los usuarios que se desplazan hacia el sur temprano por la mañana. “Esta conexión funciona de lunes a viernes, de 6:00 a.m. a 8:00 a.m.”, precisa la ATU en su material informativo.