Colegio de Arquitectos critica el diseño del nuevo aeropuerto Jorge Chávez: "Local industrial o un galpón”

El aeropuerto es la primera impresión que reciben los visitantes al llegar a Perú, y según Lourdes Giusti, esta nueva terminal “ es una gran caja llena de tijerales metálicos, que podría ser un local industrial, un galpón, un almacén ”. En entrevista con radio Exitosa, la decana afirmó que se trata de una “ oportunidad perdida para mostrar la riqueza cultural ”, ya que la arquitectura no transmite el orgullo, la identidad ni el legado que el Perú representa a nivel mundial.

Giusti reconoció que el proyecto cuenta con grandes dimensiones, buena infraestructura y que la empresa a cargo tiene amplia experiencia. Sin embargo, remarcó que “ hay una serie de problemas desde la concepción del inicio, no tanto en el funcionamiento ”. Uno de los puntos críticos es que los espacios destinados a instituciones como Migraciones o la Policía no responden adecuadamente a las necesidades reales, lo cual genera una experiencia limitada tanto para el viajero como para el personal operativo.

Según el Colegio de Arquitectos del Perú, el diseño no pasó por un proceso de concurso público de arquitectura, una práctica habitual en países como España o Colombia.

“En nuestro país se están dando las obras públicas al postor más económico o al postor que tiene experiencia, pero no se le exige que nos muestre el proyecto desde el inicio”, expresó Giusti, lamentando que no se haya consultado al gremio profesional.