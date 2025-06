Hackeo masivo en Perú: Telefónica confirma robo de datos de 1 millón de clientes y desde España piden rescate

Un portavoz de la empresa declaró a Servimedia que el incidente afecta alrededor de un millón de registros. No obstante, aclaró que no se trata de información de clientes activos. La compañía española también afirmó que la filtración no ha afectado a usuarios en España ni en otros mercados donde mantiene operaciones. Hasta ahora, Indecopi no ha emitido ninguna declaración al respecto.