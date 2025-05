Ignoró estos síntomas por años: Joven descubrió que tenía cáncer cerebral

Tras la operación, Carson tuvo que aprender a caminar, comer y ver nuevamente. Aunque sus últimas resonancias muestran que no hay señales actuales de cáncer, el proceso de recuperación ha sido desafiante. “Se detectará a tiempo si alguna vez decide volver a aparecer”, expresó con esperanza. Pero no todo ha sido físico: “Me costó aceptar que ya no era la misma chica extrovertida que entró en quirófano. Me convertí en una persona completamente distinta”, confesó, evidenciando también las secuelas emocionales del cáncer.