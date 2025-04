Si el postulante desaprueba alguna de estas pruebas, solo podrá volver a postular una vez más antes de cumplir los 30 años. Sin embargo, esta restricción no aplica para quienes aprueben todas las pruebas pero no obtengan vacante por el puntaje final. Las evaluaciones de conocimientos, concepto escrito y concepto oral son calificadas numéricamente, mientras que el resto solo indica si el aspirante es apto o no apto.