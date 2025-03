Su mamá fue cobradora en ‘Los Chinos’ y ella PRIMERA en San Marcos: la inspiradora historia de Alessandra

La historia de Alessandra Guillén es un ejemplo de perseverancia y esfuerzo. A sus 18 años, se ha convertido en la mejor ingresante de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) en el proceso de admisión 2025-II, alcanzando el primer puesto en el cómputo general. Su historia es inspiradora y refleja la importancia del esfuerzo, el apoyo familiar y la fe en uno mismo.

¿Cómo superó los desafíos para alcanzar su sueño?

Las circunstancias no fueron fáciles para Alessandra. "Mi padre falleció en el 2020, en la pandemia, y mi mamá varios años fue cobradora en ‘Los Chinos’. Casi no la veía, salía muy temprano, pero dejaba todo listo, incluso el almuerzo. Ahora trabaja en ventas. Yo agradezco su esfuerzo y que siempre confió en mí, me apoyó", declaró la joven a Trome.

Su madre, Fiorella Dávila, también compartió su experiencia: "Desde chiquita le he hecho ver mi realidad. Trabajé de cobradora muchos años en empresas que muchos conocen como Los Chinos. Salía a las tres de la mañana para trabajar y regresaba de noche, cansada, muchas veces solo para bañarme y dormir. No pude estar a su lado constantemente, pero a pesar de eso y de que su papá falleció, nunca tuve problemas por sus notas. Ahora tengo otro trabajo que me permite estar más con mis dos hijos, gracias a Dios".

¿Qué hizo cuando no logró ingresar en su primer intento?

Pese a su esfuerzo, Alessandra no logró una vacante en su primer intento, pero no se rindió. "Uno siente el dolor de sus hijos y no quería que se deprimiera. Le decía ya lloraste, ahora hay que levantarse. Estudia, lo vas a lograr, estoy para apoyarte", recordó su madre.

La joven también reflexionó sobre su experiencia: "Me esforcé mucho, no lo logré esa vez; pero la mayoría vivimos alguna caída que nos hace pensar mejor las cosas e impulsarnos. Por eso, compañeros (postulantes), si esta vez no se logró, no se rindan. Al inicio quería estudiar Medicina y después, revisando mejor, me di cuenta que me gustaba más Derecho".

¿Cómo logró su beca para prepararse?

"He visto el esfuerzo de mi hija, y era difícil poder pagar academia, pero el Grupo Ciencias le dio beca y lo agradezco", confesó Fiorella Dávila.

Alessandra comenzó su preparación con clases gratuitas en línea y luego obtuvo una beca en la academia Grupo Ciencias. "Vi que incluso se podía hacer consultas y respondían a la mayoría. Después logré la beca, sabiendo que para mantenerla debía estar con buen rendimiento", explicó la joven.

Durante su preparación, descubrió su pasión por las letras, pero también se esforzó por mejorar en materias más desafiantes como Álgebra, Física y Trigonometría.

¿Cómo fue su rutina de estudio?

La disciplina de Alessandra fue clave. Estudiaba 14 horas al día: "En la academia desde las 7:30 de la mañana y regresaba a casa a las seis de la tarde para seguir hasta las 9 o 10 de la noche, pero cuidaba mis horas de sueño. No iba ni a fiestas".

Incluso, enfrentó momentos difíciles. "Una tarde, en un retorno a casa, la asaltaron. "Fue con arma. Me quitaron mi mochila donde llevaba mis apuntes, mis lentes y mi laptop", contó.

Pero nada la detuvo. Tras rendir su examen en la primera fecha del proceso de admisión, su hermano André fue el primero en gritar: "¡Lo logró. Es Primer puesto, primer puesto!". Su mamá agregó: "Estudia y vas a triunfar, tienes que hacer justicia al pobre, a la viuda, al huérfano".

¿Cuál fue su puntaje final y cómo celebró?

Alessandra Guillén obtuvo un impresionante puntaje de 1692.250 puntos, el más alto entre los más de 29 mil postulantes. La familia celebró su logro con una cena especial de makis y ella espera disfrutar pronto su plato favorito: un delicioso lomo saltado.

"Hemos agradecido siempre orando a Dios, y también agradecidas del apoyo que tuvo de la academia. Mi hija sabe que ya depende de ella llevar adelante su carrera y que yo seguiré apoyándola en todo lo que pueda", concluyó su madre.

Una historia inspiradora