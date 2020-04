“No vuelvas más”, vecinos en Argentina piden a médico que no regrese a casa en medio de la pandemia

La crisis por la expansión del coronavirus ha sacado a relucir diversas actitudes de las personas. Mientras que en algunos casos podemos ver a ciudadanos agradecidos con el personal médico o policial por el arduo trabajo que realizan día a día exponiendo su salud, hay quienes también muestran una actitud completamente contraria.

Es así como se dio a conocer un caso en Argentina, en el que, sorprendentemente, un ciudadano pide a su vecino, quien es médico, que ya no regrese a su casa. Rodrigo Cuba es el nombre del psicólogo y enfermero quien quedó sorprendido al encontrar un cartel pegado en el espejo del ascensor de su edificio con el siguiente mensaje: “Estimado vecino Rodrigo del 7B, es hora de que empieces a cuidar a tus vecinos, sabemos de tu trabajo en la Cruz Roja pero hoy nos toca cuidarnos! Por favor, no vuelvas a casa, el Estado tiene refugios para el personal de la salud, no vuelvas nunca más!!!!!!!!!”.

Según relató el médico a una entrevista a TN, explica que no había tenido ningún problema con los vecinos, por lo que el comunicado terminó por sorprenderlo, es más añadió que "La desinformación genera estigma y esto es un claro caso de desinformación”.

Definitivamente, este mensaje terminó por entristecer un poco al valeroso médico quien, además de exponer su vida a un riesgo, busca la manera de ayudar en la lucha contra el coronavirus en su país. “Me sentí triste porque lo primero que uno quiere cuando termina de trabajar es volver a casa. Pero también uno quiere que esa vuelta a casa no le genere problemas al resto de las personas”, expresó.

En un acto de tranquilidad, el médico explicó con detalles el procedimiento de desinfección que tiene todos los días antes de volver a casa, para dejar constancia que los vecinos no tienen de que preocuparse por el trabajo de Rodrigo.

A pesar del mal momento que pasó Cuba, este indicó que prefiere mantener ante todo los mensajes positivos y de agradecimiento de las personas frente a los médicos y todo el personal de salud que no deja de luchar contra el invisible y potente virus que ya se está llevando más de una vida.