La cuarentena podría durar más de 1 año según médico farmacéutico

La crisis del Coronavirus ha obligado a numerosas naciones del mundo a implementar una cuarentena territorial con el fin de evitar mayores contagios del virus. En la mayoría de casos, esta medida se ha declarado por unas cuantas semanas, sin embargo, según el director médico de la compañía farmacéutica NovaMedika, Zajar Leikin, esta podría extenderse hasta por un año o un poco más.

De acuerdo a las declaraciones del experto a RT, la búsqueda de la cura contra el Covid-19 podría durar entre “2 a 18 meses”, razón por la cual es de suma importancia cumplir las medidas de prevención como el aislamiento social y la cuarentena hasta que se tenga una solución.

Además, el médico Zajar Leikin explicó que “casi todos” se contagiarán “tarde o temprano”, sin embargo lo que las medidas de prevención tratan de evitar es que “que todos se enfermen al mismo tiempo”, ocasionando que el sistema de salud de los países colapse debido a la cantidad de casos. También recalcó la ventaja de la cuarentena, que a diferencia del aislamiento solo de los grupos en riesgo, es más eficaz en la “reducción de la carga sobre la población”.

Finalmente, el experto advirtió que el Coronavirus no distingue entre personas, advirtiendo a los jóvenes que ellos “también se enferman”. En adición, recomienda a las personas “centrarse en la prevención” en lugar del tratamiento, eso quiere decir: lavarse las manos, mantener una distancia no menor de 2 metros, no contactar con otros, evitar las multitudes y consultar con un médico si presentan los primeros signos de una infección respiratoria.