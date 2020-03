“La Cuarentena”, la divertida canción que nos enseña la importancia de quedarnos en casa

Es cierto que durante estos días que las personas nos encontramos en cuarentena por el coronavirus, hemos podido pasar diversas situaciones con las familias o quizá esperamos con ansias volver a la rutina.

Por ello, un grupo de jóvenes de la agrupación Los tres Tristes tigres, de México, no se quedaron atrás y no dudaron en hacer una parodia de la conocida canción ‘La Macarena’ esta vez con ‘La cuarentena’.

La divertida canción cuenta cómo es que muchas familias viven su día a día en esta cuarentena, desde estar mucho tiempo con los hijos, la familia, la comida e incluso el exceso de tiempo libre.

‘Voy a engordarme seguro en cuarentena, porque ya me tragué casi toda la alacena.’, dice parte de la letra de la canción. Pero, además de las situaciones divertidas que pueda mostrarnos en esta canción, nos enseña la importancia de quedarnos en casa.

“Es enserio que debemos de cuidarnos y no saludar, mejor de lejecitos, ya tenemos que lavarnos bien las manos y cuidar a los viejitos.”, además hacen un llamado a que la salud es sumamente importante, con la que no debemos arriesgarnos “Con la salud ya lo sabes no se juega, en cuarentena.”

Finalmente, dentro de toda la parodia o lo divertido de esta canción, comentan que se trata de una pandemia y la importancia de guardar la calma, el cuidado y hacer caso a lo que nos indiquen las autoridades y especialistas. “Hoy todo mundo ya está en la cuarenta, ojalá que ahora si ya entendamos por la buena, hay que cuidarnos muy bien de esta pandemia, en cuarentena.”

Mira el video aquí