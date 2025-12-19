Hija de Gisela Valcárcel se viste de gala y, entre lágrimas, se despide de Giselo y Janet Barboza al dar un paso al costado de 'América Hoy'.

Ethel Pozo se despide de 'América Hoy' impactando con un look elegante que no pasará desapercibido. | Composición Wapa | Instagram

Una mañana cargada de emociones se vivió en el set de "América Hoy" cuando Ethel Pozo anunció su salida del programa y de América Televisión.

En su último día, la conductora brilló con un vestido de alto impacto, elegante y glamoroso, que reafirma su estilo icónico. Entre lágrimas, agradeció el cariño del público y de sus compañeros Janet Barboza y Edson Dávila, quienes también se mostraron profundamente conmovidos por su despedida.

Ethel Pozo se despide de 'América Hoy' con un look elegante de azul eléctrico

Ethel Pozo se despidió oficialmente de "América Hoy", programa que condujo durante varios años junto a Janet Barboza y Edson Dávila, quienes, pese a ser vistos como una familia disfuncional, conquistaron al público. La hija de Gisela Valcárcel no logró contener las lágrimas al expresar su agradecimiento a sus compañeros, al canal y a la audiencia que la acompañó durante ocho años en la televisión.

En su último programa, Ethel decidió destacar su elegancia con un look más radiante que nunca. Optó por un vestido mini azul eléctrico con escote en V y hombreras maxi de tul, acompañado de un peinado clásico con raya al medio y ondas suaves, combinando glamour y estilo fashionista que reafirma su estatus de ícono de moda.

Ethel Pozo y su post de despedida en 'América Hoy': entre looks y etapas de crecimiento

A través de su red social Instagram, la conductora publicó una serie de fotos con una descripción sobre su paso en la etapa de 'América Hoy': "Gracias América Televisión por estos 8 años y medio de alegrías, emociones, sorpresas, proyectos increíbles y libertad para expresarme a través de lo que considero mi vida, la Televisión", inicia su texto.