Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Gustavo Salcedo habría amenazado a Maju Mantilla para conciliar

Final de Miss Grand International 2025 EN VIVO: fecha, hora, dónde ver y cómo votar por Flavia López, representante de Perú

La final del Miss Grand International 2025 despierta emoción en Perú: Flavia López representará al país entre 70 concursantes y la transmisión será gratis.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Final de Miss Grand International 2025 EN VIVO: fecha, hora, dónde ver y cómo votar por Flavia López, representante de Perú
    Miss Grand International 2025 EN VIVO | Composición Wapa | Instagram
    Final de Miss Grand International 2025 EN VIVO: fecha, hora, dónde ver y cómo votar por Flavia López, representante de Perú

    A pocas horas del inicio oficial del Miss Grand International 2025, la expectativa crece en todo el mundo por conocer a la sucesora de Christine Juliane Opiaza de Filipinas. Este año, el certamen se celebra en Tailandia, un país que aún no ha conquistado la corona, pese a contar con representantes destacadas.

    Perú, con Flavia López como su candidata, ha ganado gran popularidad internacional y se perfila como una de las favoritas. Los seguidores buscan en redes la fecha y los canales de transmisión del concurso. A continuación, te contamos todo lo que debes saber.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Luciana Fuster cautiva en su regreso al Miss Grand Internacional 2025 con un flamante vestido estilo 'Barbiecore'

    Horario y fecha de inicio del Miss Grand International 2025

    La gran final del Miss Grand International 2025 se celebrará este sábado 18 de octubre en el imponente MGI Hall de Bangkok, Tailandia. La ceremonia comenzará a las 7:00 a. m. hora peruana y reunirá a 77 participantes de distintos países y territorios.

    Esta fecha marca el cierre de varias semanas de actividades oficiales y el fin del reinado de Christine Opiaza, Miss Grand International 2024, quien asumió la corona tras la renuncia de Rachel Gupta, sucediendo a la peruana Luciana Fuster. Será un evento lleno de glamour y emoción para los seguidores del certamen.

    wapa.pe
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Natalie Vértiz imponente en el Victoria’s Secret Fashion Show cumple el sueño de su vida

    Transmisión en vivo de la final del Miss Grand International 2025

    Quienes quieran disfrutar de la emocionante final del Miss Grand International 2025 podrán verla en directo por el canal GrandTV en YouTube. De esta manera, aficionados de todo el mundo tendrán acceso libre a la transmisión.

    Además, redes sociales como Instagram y Facebook compartirán las últimas novedades del certamen. Será una excelente oportunidad para seguir a Flavia López, representante de Perú, mostrando su talento en uno de los escenarios de belleza más importantes frente a miles de espectadores.

    Votación por Flavia López: guía para la final del Miss Grand 2025

    Antes de la final del Miss Grand International 2025, la representante peruana, Flavia López, sufrió un accidente en la rodilla tras una caída. Aunque pasó varios días usando muletas y recibiendo atención médica, la modelo logró recuperarse y está lista para la ceremonia de este fin de semana.

    Para apoyarla en la final, los seguidores deben ingresar a la plataforma oficial del MGI, dirigirse a la sección de concursantes, localizar la foto de Flavia López, Miss Grand Perú, y hacer clic en “Vote”. Cada voto tiene un costo de 35 baht tailandeses, aproximadamente 1 USD o 3,70 soles peruanos.

    wapa.pe
    SOBRE EL AUTOR:
    Final de Miss Grand International 2025 EN VIVO: fecha, hora, dónde ver y cómo votar por Flavia López, representante de Perú
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Final de Miss Grand International 2025 EN VIVO: fecha, hora, dónde ver y cómo votar por Flavia López, representante de Perú

    Luciana Fuster cautiva en su regreso al Miss Grand Internacional 2025 con un flamante vestido estilo 'Barbiecore'

    ¿Georgina Rodríguez embarazada? Así impactó en París con look total white y una misteriosa ‘pancita’

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;