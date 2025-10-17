Final de Miss Grand International 2025 EN VIVO: fecha, hora, dónde ver y cómo votar por Flavia López, representante de Perú

Final de Miss Grand International 2025 EN VIVO: fecha, hora, dónde ver y cómo votar por Flavia López, representante de PerúÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
A pocas horas del inicio oficial del Miss Grand International 2025, la expectativa crece en todo el mundo por conocer a la sucesora de Christine Juliane Opiaza de Filipinas. Este año, el certamen se celebra en Tailandia, un país que aún no ha conquistado la corona, pese a contar con representantes destacadas.
Perú, con Flavia López como su candidata, ha ganado gran popularidad internacional y se perfila como una de las favoritas. Los seguidores buscan en redes la fecha y los canales de transmisión del concurso. A continuación, te contamos todo lo que debes saber.
Horario y fecha de inicio del Miss Grand International 2025
La gran final del Miss Grand International 2025 se celebrará este sábado 18 de octubre en el imponente MGI Hall de Bangkok, Tailandia. La ceremonia comenzará a las 7:00 a. m. hora peruana y reunirá a 77 participantes de distintos países y territorios.
Esta fecha marca el cierre de varias semanas de actividades oficiales y el fin del reinado de Christine Opiaza, Miss Grand International 2024, quien asumió la corona tras la renuncia de Rachel Gupta, sucediendo a la peruana Luciana Fuster. Será un evento lleno de glamour y emoción para los seguidores del certamen.
Transmisión en vivo de la final del Miss Grand International 2025
Quienes quieran disfrutar de la emocionante final del Miss Grand International 2025 podrán verla en directo por el canal GrandTV en YouTube. De esta manera, aficionados de todo el mundo tendrán acceso libre a la transmisión.
Además, redes sociales como Instagram y Facebook compartirán las últimas novedades del certamen. Será una excelente oportunidad para seguir a Flavia López, representante de Perú, mostrando su talento en uno de los escenarios de belleza más importantes frente a miles de espectadores.
Votación por Flavia López: guía para la final del Miss Grand 2025
Antes de la final del Miss Grand International 2025, la representante peruana, Flavia López, sufrió un accidente en la rodilla tras una caída. Aunque pasó varios días usando muletas y recibiendo atención médica, la modelo logró recuperarse y está lista para la ceremonia de este fin de semana.
Para apoyarla en la final, los seguidores deben ingresar a la plataforma oficial del MGI, dirigirse a la sección de concursantes, localizar la foto de Flavia López, Miss Grand Perú, y hacer clic en “Vote”. Cada voto tiene un costo de 35 baht tailandeses, aproximadamente 1 USD o 3,70 soles peruanos.