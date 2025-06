El resultado fue un corte en tendencia pensado para realzar sus facciones y aportar brillo al rostro, lo que no pasó desapercibido entre sus seguidores en plataformas como Kick y TikTok. El cambio de imagen no solo renovó su estilo, sino que también generó gran interacción en redes, donde muchos elogiaron el nuevo look con comentarios positivos.

Pero el cambio no se quedó ahí. También apostó por un corte de cabello en tendencia: el curtain bangs, o flequillo cortina, que enmarca suavemente el rostro, combinado con el popular corte mariposa en capas largas, que da volumen y movimiento natural a la melena. Este estilo, cada vez más elegido por celebridades e influencers, no solo rejuvenece, sino que proyecta frescura y seguridad. Zully no solo renovó su imagen, sino que reafirmó su estilo personal con un look moderno, versátil y absolutamente en sintonía con la estética actual.