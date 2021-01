Juicy Lips, la tendencia de maquillaje que trae de vuelta al gloss para labios

La ola de estilos retro ha influenciado gran parte de las tendencias de moda y belleza que hemos visto en las últimas temporadas. Lejos de vivir sus últimos días, esta corriente vuelve a sorprendernos con el regreso de un makeup look que desde que se infiltró en nuestros ‘feeds’ de Instagram, sabíamos que iba a causar sensación. ¿Adivinas de qué se trata?

Hablamos de los ‘Juicy Lips’ o labios jugosos, un look de maquillaje muy característico de las tendencias de belleza de los años 90’s y principios de los 2000’s que hace su regreso oficial. Este efecto se consigue gracias a la ayuda de un lip gloss, hecho que convierte a este cosmético uno de los productos más importantes de la temporada.

Debido a la pandemia y el uso constante de cubrebocas, uno pensaría que los labiales y sobre todo los lip gloss se han vuelto casi extintos en los looks de maquillaje. No obstante y contra todo pronóstico, este cosmético ha logrado salir a flote y ahora es uno de los artículos preferidos de los beauty lovers para crear todo tipo de looks.

La mejor parte es que el regreso del lip gloss ha impulsado a compañías a experimentar con las fórmulas para crear acabados menos pegajosos y más relucientes. En la actualidad, existe una gran variedad de glosses; desde transparentes, estilo coreano, sparkly, con color y muchos más, perfectos para cada gusto y acabado.